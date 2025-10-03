La DNCG envoie ce club dans l’histoire

Club le plus pénalisé cet été par la DNCG, le FC Martigues n'a pas été autorisé à repartir en Régional, et se retrouve désormais en District. Du jamais vu.

L’été a été chaud pour de nombreux clubs français en raison de situations économiques difficiles. L’OL a failli descendre administrativement mais tous les clubs de Ligue 1 ont finalement été épargnés de sanctions spectaculaires. Ce n’est pas le cas plus bas où l’AC Ajaccio et Martigues ont perdu gros au niveau des clubs professionnels. Pour la formation provençale, on est passé de la lutte pour le maintien en Ligue 2 à… la 3e division de district. La propriétaire du club a en effet jeté l’éponge après avoir été très mal conseillée et avoir promis de tout rétablir, ce qui laisse Martigues à l’abandon total.

Normalement, la DNCG avait décidé de reléguer le FCM en dehors des championnats nationaux, au niveau de son équipe réserve en Régional 1, soit le 6e échelon français. Mais, à l’approche de la reprise, la Ligue Méditerranée a aussi exclu Martigues des championnats régionaux. Résultat, le club doit repartir de 3e division de district, soit le 11e échelon des championnats français. Une chute historique que le club provençal ne comprend pas.

« Voir le club en D3, sans dénigrer les clubs présents à ce niveau, je vis cela comme une humiliation. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, nous allons voir. On n’a jamais vu cela. Tous les clubs relégués de L2 ou National ont été remis en R2 ou R3, mais jamais en district. C’est la plus grande chute du football français et cela, on ne le comprend pas », a fait savoir dans La Provence le président de l’association, Thierry Erisson, qui annonce que son club a fait deux appels pour contester ces décisions et ces rétrogradations abusives selon lui. Les réponses devraient arriver dans le courant du mois d’octobre, mais les championnats ont désormais tous repris depuis quelques journées.