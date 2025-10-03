ICONSPORT_264031_0014

La DNCG envoie ce club dans l’histoire

Ligue 203 oct. , 19:00
parGuillaume Conte
0
Club le plus pénalisé cet été par la DNCG, le FC Martigues n'a pas été autorisé à repartir en Régional, et se retrouve désormais en District. Du jamais vu. 
L’été a été chaud pour de nombreux clubs français en raison de situations économiques difficiles. L’OL a failli descendre administrativement mais tous les clubs de Ligue 1 ont finalement été épargnés de sanctions spectaculaires. Ce n’est pas le cas plus bas où l’AC Ajaccio et Martigues ont perdu gros au niveau des clubs professionnels. Pour la formation provençale, on est passé de la lutte pour le maintien en Ligue 2 à… la 3e division de district. La propriétaire du club a en effet jeté l’éponge après avoir été très mal conseillée et avoir promis de tout rétablir, ce qui laisse Martigues à l’abandon total. 
Normalement, la DNCG avait décidé de reléguer le FCM en dehors des championnats nationaux, au niveau de son équipe réserve en Régional 1, soit le 6e échelon français. Mais, à l’approche de la reprise, la Ligue Méditerranée a aussi exclu Martigues des championnats régionaux. Résultat, le club doit repartir de 3e division de district, soit le 11e échelon des championnats français. Une chute historique que le club provençal ne comprend pas. 

« Voir le club en D3, sans dénigrer les clubs présents à ce niveau, je vis cela comme une humiliation. Je ne sais pas encore ce que nous allons faire, nous allons voir. On n’a jamais vu cela. Tous les clubs relégués de L2 ou National ont été remis en R2 ou R3, mais jamais en district. C’est la plus grande chute du football français et cela, on ne le comprend pas », a fait savoir dans La Provence le président de l’association, Thierry Erisson, qui annonce que son club a fait deux appels pour contester ces décisions et ces rétrogradations abusives selon lui. Les réponses devraient arriver dans le courant du mois d’octobre, mais les championnats ont désormais tous repris depuis quelques journées. 
0
Derniers commentaires

PSG : La date du retour de Dembélé dévoilée

Qu'i prenne son temps, le "enfants" font le job en attendant son retour à la compétition... ;o)

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

C est quoi sans le gaz alors ? 🤣

OM : Balerdi inquiète, un nouveau forfait pour Metz ?

Balerdi, Medina et Kondo, cela fait 3 absents donc d après la logique des mauvais perdant cela signifie une équipe B 🤣

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Vu la rage qu'il a, il serait parfait a marseille

LdC : Le Barca invoque l’OM pour provoquer le PSG

Les minots c'est en 2006, je le sais car j'y étais, et oui.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading