Martigues chute de 7 étages en un seul été ‍!

Pensionnaire de Ligue 2 la saison dernière, le FC Martigues vit un été en enfer. Relégués sportivement en National, les Martégaux ont été rétrogradés en Régional 1 (6e division) par la DNCG pour « absence des garanties financières requises ». Leur chute s'annonce même encore plus impressionnante selon La Provence. Selon ses informations, la commission régionale de Contrôle des clubs de la Ligue Méditerranée n'a pas accepté le budget présenté par Martigues et a rétrogradé le club provençal en première division de district (9e division). Un coup de massue pour les dirigeants qui préparaient le début du championnat le week-end prochain. Ils ont décidé de faire appel de cette décision, laquelle propulserait leur club au niveau départemental alors qu'il était professionnel il y a quelques semaines seulement.