L2 : Reims s'envole, Nancy se crashe

La saison de Ligue 2 est loin d'être finie, mais dans la course à la montée il est évident que cette 26e journée est un tournant. En effet, en s'imposant en Corse (1-2) face au GFC Ajaccio, le Stade de Reims a creusé un écart de 14 points sur ses plus proches poursuivants, Nîmes, tenu en échec à domicile par le dernier, Tours (2-2) après avoir mené 2-0, et le Paris FC, qui n'a pas pu faire mieux en déplacement à Orléans (1-1).

Le Havre a longtemps pensé faire la bonne opération en prenant l'avantage (0-2) à Sochaux, mais les Doubistes ont réagi et se sont imposés (3-2), revenant ainsi dans la course au podium. Ajaccio, battu à Valenciennes (2-0), sort de ce trio de tête.

En bas du classement, Nancy a touché le fond en s'inclinant à Bourg-en-Bresse (3-2). Les Lorrains menaient pourtant à la marque (1-2), avant de rater un penalty et de perdre en étant pourtant à 11 contre 10. Actuellement à la 17e place, l'ASNL pourrait se retrouver barragiste si Quevilly-Rouen venait à bout de Lens lundi. Enfin, Brest a dominé Niort (2-0), tandis que Clermont et Châteauroux ont fini à 1-1.