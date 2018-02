L2 : Nancy au bord du National, Rousselot ne paiera plus !

Dans : Ligue 2, Nancy.

Encore en Ligue 1 la saison passée, Nancy vit une saison cauchemardesque en Ligue 2, puisque le club lorrain pointe à la 17e place avant de recevoir Lorient lundi prochain. Ce mercredi, Jacques Rousselot, emblématique président de l'AS Nancy-Lorraine, a été clair, si son club est relégué encore une fois, alors il ne faudra plus compter sur lui pour injecter de l'argent dans les caisses.

« Je suis retraité depuis huit ans, je n'ai plus les moyens de renflouer le club en cas de descente. Je soutiens le club depuis 25 ans, mais en National ce sera sans moi, faute des moyens financiers suffisants à titre personnel, a prévenu, sur France 3, Jacques Rousselot, qui a donc lancé un appel. Oui les joueurs manquent de confiance. C'est pourquoi, public, médias, supporters, élus et abonnés doivent se mobiliser pour que l'équipe sente derrière elle cet engouement. Que les joueurs donnent le meilleur d'eux-même lors des douze prochains matchs et cela dès lundi. »