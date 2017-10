L2 : Lens cartonne, Reims craque

Dans : Ligue 2.

En grande difficulté en ce début de saison, le RC Lens, qui a déjà changé d’entraineur, a mis le réveil sur le terrain de Bourg-Péronnas. Les Nordistes se sont imposés 0-6 avec notamment un doublé de Cristian Lopez, pour permettre de prendre pour la première fois des points à l’extérieur cette saison. Néanmoins, la situation est encore loin d’être optimale, puisque les Sang et Or ne comptent que neuf unités et se retrouvent à la 18e place, avec la quatrième attaque du championnat tout de même.

Derrière Lens, cela continue de déprimer avec la défaite de QRM à domicile face à l’AC Ajaccio (0-1), et celle de Tours à Valenciennes (2-0). Les deux clubs sont déjà bien loin et une saison galère se laisse entrevoir.

Devant, c’est donc l’AC Ajaccio qui fait la bonne affaire, puisque le club corse est le seul à s’être imposé. Reims a craqué à Châteauroux (3-1) mais conserve la tête avec un point d’avance sur l’ACA. Brest se contente du nul devant Auxerre (1-1) tandis que le Paris FC a chuté à Sochaux (1-0). Lorient, lundi face à Niort, à l’occasion de retrouver le podium en cas de succès.