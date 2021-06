L2 : Le président de Toulouse suspendu 6 matchs !

Dans : Ligue 2.

Après la fin du match entre Nantes et Toulouse, Damien Comolli a craqué et a pris à partie l'arbitre du match. Le patron du TFC le paie au prix fort.

Furieux d’une décision de Benoit Bastien, qui n’avait pas accordé un penalty au TFC malgré l’usage de la VAR dans les ultimes minutes du match retour des barrages contre le FC Nantes à la Beaujoire, le patron du club de Toulouse était arrivé dans le couloir en hurlant à l’arbitre et ses assistants : « Vous nous avez volé la montée ». Uns scène diffusée sur Canal+ et qui témoignait de la fureur du dirigeant du TFC. Mais ce mercredi, alors qu’il vient de licencier Patrice Garande, son entraîneur, Damien Comolli a été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. En effet, le président toulousain est suspendu six matchs, dont deux avec sursis, de toutes ses fonctions officielles. De plus Olivier Jaubert, directeur général du TFC, prend deux matchs avec sursis.