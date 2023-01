L2 : L'ASSE coule à Bastia, Le Havre injouable

Dans : Ligue 2.

Par Mehdi Lunay

Après leur cruelle défaite face à Sochaux, les Verts ont encore été battus. L'ASSE s'est inclinée à Bastia 2-0 ce mardi soir et retombe au 19e rang après notamment le succès de Nîmes 2-1 à Guingamp. Les Nîmois remontent à la 16e place, comme premier non-relégable, 4 points au-dessus des Verts. De son côté, Bastia revient à 2 points de la deuxième place occupée par Sochaux. Les Sochaliens ont battu Valenciennes 4-0 et ont profité du revers de Bordeaux devant le Havre 1-2. Le HAC a maintenant 10 points d'avance en tête et s'envole encore un peu plus vers la Ligue 1.