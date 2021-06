L2 : Garande viré par Toulouse

Dans : Ligue 2.

Trois jours après avoir manqué d'un souffle la montée en Ligue 1, Toulouse a décidé de limoger son entraîneur.

Patrice Garande avait récupéré une équipe du TFC en piteux état et l'entraîneur a réussi à mener la formation toulousaine à la troisième place du classement, et même à un barrage face à Nantes pour monter dans l'élite. Mais malgré leur victoire à la Beaujoire, les Violets ont raté l'ultime marche pour un petit but. Résultat, trois jours plus tard, les dirigeants du TFC ont annoncé le départ immédiat de Garande et de son adjoint. « Le Toulouse Football Club a informé Patrice Garande de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, à dater d‘aujourd’hui. L’ensemble du Toulouse Football Club remercie Patrice Garande pour son investissement et son professionnalisme. La collaboration avec Jean-Marie Huriez prend également fin à ce jour. Le Toulouse Football Club leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière », indique le TFC.