L2 : Deux matchs de Toulouse reportés à cause du Covid

Frappé par plusieurs cas de covid, le TFC jouera ses deux prochains matchs de L2 à des dates décalées.

« Après avis de la commission nationale COVID FFF concernant le nombre de joueurs du Toulouse FC testés RT-PCR positifs et absents de manière certaine pour les matchs contre le Pau FC et le Havre AC, la Commission des Compétitions de la LFP, agissant dans le cadre du chapitre 2.4.2.2 du protocole d'organisation des matches de la saison 2020-21, décide de reporter les matchs : Toulouse FC / Pau FC, comptant pour la 35ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le samedi 24 avril 2021 à 20h et Le Havre AC / Toulouse FC, comptant pour la 34ème journée de Ligue 2 BKT et initialement prévu le mardi 27 avril 2021 à 19h », annonce ce mercredi soir la Ligue de Football Professionnel. Avec actuellement un match en moins, Toulouse est actuellement troisième du classement de Ligue 2.