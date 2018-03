L2 : Deux joueurs d’Auxerre se battent entre eux (vidéo)

Dans : Ligue 2, Video.

Triste soirée pour l’AJ Auxerre ce vendredi, avec une défaite 4-1 à Quevilly et surtout une double expulsion indiscutable. Il faut dire que, pendant que le jeu se poursuivait en fin de rencontre, Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto se sont arrêtés de jouer pour se battre directement. Impossible pour l’arbitre de faire autrement, et les deux joueurs ont été expulsés.