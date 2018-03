L2 : Auxerre avoue sa honte après l'incroyable baston entre ses joueurs

Dans : Ligue 2.

C'est une scène incroyable qui s'est déroulée vendredi soir lors du match entre Quevilly-Rouen et l'AJ Auxerre. En effet, en pleine action de jeu, deux footballeurs auxerrois se sont battus, et sans l'intervention d'un joueur normand le pugilat entre Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto aurait probablement mal fini. Après avoir pris le temps de comprendre cette incroyable scène, l'arbitre a logiquement expulsé les deux joueurs de l'AJ Auxerre.

Et ce samedi, le club bourguignon a annoncé que cette baston n'allait pas en rester là. « Le club se sent ce soir meurtri et honteux après le comportement inadmissible de Pierre-Yves POLOMAT et Michaël BARRETO sur le terrain de Quevilly-Rouen. Ces attitudes et agissements ne resteront pas impunis et les deux joueurs seront convoqués dès la semaine prochaine en vue d'une procédure disciplinaire. Vendredi soir, les deux joueurs ont bafoué l'image d'une institution qui a fait de l'éducation et de la formation des priorités. Aux supporters, aux parents, aux partenaires, à tous ceux qui s'investissent et qui aiment profondément le club, nous présentons nos sincères excuses. Ces agissements n'empêcheront pas l'AJA de poursuivre sa reconstruction avec tous ceux qui respectent le club », indiquent les dirigeants de l’AJ Auxerre.