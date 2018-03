L2 : Ajaccio roi de Corse, Lorient revient fort

Dans : Ligue 2.

En attendant Reims et Nîmes qui joueront dans les prochains jours, la course au podium était pleinement lancée. C’est l’AC Ajaccio qui a dicté sa loi dans le derby de la cité corse sur le terrain du GFCA, avec un succès 0-1. L’ACA est assuré de finir la journée en troisième place, même si derrière, on ne perd pas de terrain. Lorient confirme sa remontée avec un succès 3-1 face à Orléans.

Dans un match un peu trop animé, le Paris FC a aussi pris les trois points sur le terrain de Valenciennes. Un score de 4-2 en faveur des Parisiens, qui ont terminé à neuf, tout comme leur adversaire !

En bas du classement, si Tours aura du mal à croire au miracle malgré son point à Sochaux (0-0), Quevilly peut toujours avoir de l’espoir avec son succès 4-1 devant des Auxerrois qui ont terminé à 9, Polomat et Barreto se battant entre eux en fin de rencontre.