Daniel Riolo banni d'un stade, l'extrême-gauche a frappé

Samedi soir dernier, le Red Star a pris le meilleur sur Nîmes en National. De quoi asseoir un peu plus la place de leader du club francilien en National.

Le Red Star d'Habib Beye est un candidat déclaré à la montée en Ligue 2 en fin de saison. Après 15 matchs disputés, le club du 93 est premier du championnat avec 8 points d'avance sur son dauphin, Niort. Le Red Star va néanmoins devoir faire face à un petit coup dur puisque sa tribune historique va devoir fermer le temps de quelques travaux, qui auront lieu dans le cadre des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Samedi face à Nîmes, les fans ont mis une très belle ambiance pour la dernière avant un certain temps et de nombreux journalistes voulaient assister à la rencontre pour pouvoir en parler. Mais Daniel Riolo n'était apparemment pas le bienvenu du tout à Bauer.

Daniel Riolo écoeuré

Daniel Riolo ne peut pas se rendre dans un stade (Red Star, Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis) en raison de ses idées politiques (de droite) pic.twitter.com/KX63ds3mAr — Destination Télé (@DestinationTele) December 5, 2023

Comme il l'a récemment indiqué sur RMC, le journaliste a été victime de pression de la part de certains fans d'extrême-gauche, qui lui ont clairement signifié qu'il serait mieux pour lui de ne pas venir à Saint-Ouen. « On doit la vérité à tous les gens qui nous écoutent [...] Nous n'y sommes pas allés, finalement. Je n'étais pas le bienvenu, pour des raisons politiques, puisque les gens d'extrême gauche qui tiennent ce club en sous-main nous ont déconseillé de venir. On est en France, c'est la honte ! », a dans un premier temps indiqué Daniel Riolo dans l'After, avant d'en dire plus dans les colonnes de Marianne : « On devait y aller dans un esprit bon enfant. Le Red Star, c'est le club préféré de Walid Acherchour et on le chambre souvent sur ça, car ils sont en troisième division. Alors, sur son invitation, on avait décidé de nous y rendre samedi dernier pour vivre l'expérience en tribunes et en faire un roman-photo, ambiance merguez-frites. La veille, on nous a parlé d'un contexte tendu, de potentiels débordements à cause de menaces de supporters d'extrême gauche du club, particulièrement dirigés vers moi ». Ce qui serait reproché à Daniel Riolo, ses avis de droite, alors que le journaliste ne peut selon ses dires, plus aller du tout à Saint-Ouen...