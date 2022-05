Vente du Red Star, Gérard Piqué ne lâche pas l'affaire

Dans : Ligue 2.

Par Corentin Facy

La vente du Red Star au fonds d’investissement américain 777 Partners continue de faire couler beaucoup d’ancre et suscite l’inquiétude des supporters.

Ces dernières semaines, les supporters du Red Star ont multiplié les actions afin de manifester contre la vente du club au fonds d’investissement américain 777 Partners. Tracts à l’entrée du stade, lettres ouvertes à l’attention des dirigeants, fumigènes lors du match contre Sète ayant entraîné l’interruption du match… Tout y est passé. Par ailleurs, la tribune Rino a publié une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il est dit que le « Red Sar n’est pas une marchandise » et que les supporters recherchaient un investisseur « sincère et sérieux, vraiment sérieux ». La vidéo a fait le buzz sur les réseaux sociaux, où elle a été visionné près de 150.000 fois. Et parmi les retweets, une superstar du ballon rond est au rendez-vous en la personne d’un certain Gérard Piqué.

Piqué soutient les supporters du Red Star

Avec ses 20 millions d’abonnés sur Twitter, le défenseur du FC Barcelone a boosté les statistiques de la vidéo grâce à son retweet. L’international espagnol avait pour rappel révélé la semaine dernière qu’il avait tenté d’acheter le Red Star via sa société Kosmos, qui détient par exemple la Coupe Davis de tennis ou encore le club du FC Andorre. Dans son projet, Gérard Piqué était accompagné par des entrepreneurs français et s’était rendu au mois de mars à Paris afin de visiter le stade Bauer ainsi que le centre d’entraînement du Red Star. A cette occasion, il avait par ailleurs rencontré le président du club Patrice Haddad. Déterminé à s’offrir le Red Star, Gérard Piqué avait transmis une offre de rachat du club mais à l’occasion de leur rencontre, Patrice Haddad avait indiqué au défenseur du FC Barcelone qu’il était déjà en négociations avec 777 Partners. Assurément, la prise de position de Gérard Piqué, qui soutien les supporters du Red Star refusant la vente du club au fonds d’investissement américain, fera beaucoup réagir à Paris.