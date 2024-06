Droits TV ‍: BeIN Sports rafle toute la Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Adrien Guyot

Après plusieurs semaines d’incertitude, la Ligue 2 a trouvé son nouveau diffuseur. Il s’agit de beIN Sports, qui a remporté l’appel d’offres ce mardi après-midi.

On commence à y voir beaucoup plus clair concernant la prochaine saison de Ligue 2. La deuxième division du football français a dévoilé vendredi dernier l’intégralité du calendrier des dix-huit équipes concernées par l’exercice 2024/2025. Alors que la date de reprise de la future saison a été fixée au samedi 17 août, les fans et amateurs du championnat n’avaient qu’une question en tête : «Quelle chaîne va diffuser la Ligue 2 ?». Ces dernières heures, ils ont eu une partie de leur réponse. RMC Sport annonce que ce mardi après-midi, la chaîne qatarie a remporté l’appel d’offres pour la diffusion de la compétition jusqu’à la saison 2028/2029. DAZN, qui lorgne également les droits de la Ligue 1 depuis plusieurs mois, s’était également positionné mais n’a pas su dépasser la concurrence.

beIN Sports gagne les droits de la Ligue 2, en attendant mieux ?

🚨📺 BeIN Sports remporte l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 2 jusqu’à la fin saison 2028-2029. La chaîne qatarie va diffuser l’intégralité des matches du championnat. DAZN a aussi tenté sa chance, sans succès. @RMCsport #RMCLive #DroitsTV — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) June 25, 2024

La saison dernière, trois chaînes (beIN, Amazon et L’EQUIPE) avaient les droits. Cette fois, beIN sera le diffuseur exclusif. Président de la Ligue des Football Professionnel, Vincent Labrune se réjouit d’une telle acquisition : «Nous sommes très heureux de renouveler le contrat de diffusion de la Ligue 2 BKT jusqu'en 2029 et permettre à nos abonnés d'avoir accès à 100 % des matchs en exclusivité. Depuis 2012, beIN SPORTS s'est fièrement imposé comme un diffuseur de sport de premier plan en France, offrant un catalogue de droits riche et varié, basé sur des investissements raisonnés et mesurés, reflétant notre stratégie réfléchie et à long terme», a-t-il notamment affirmé. De quoi donner un indice sur l’identité du diffuseur de la Ligue 1 ? La réponse sera probablement connue dans les prochains jours. Le compte à rebours est lancé, à moins de deux mois de la reprise.