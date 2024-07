Giannelli Imbula à l’essai dans un club de Ligue 2

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Il y a 10 ans de cela, Giannelli Imbuma épatait la Ligue 1 sous le maillot de l’OM, grâce à son toucher de balle et ses accélérations, et sa faculté à distribuer le jeu sous la coupe de Marcelo Bielsa. International espoir, il profitait de sa notoriété pour filer au FC Porto pour 20 millions d’euros. Sans jamais parvenir à s’imposer chez les Dragons, pour le début d’un long parcours aux quatre coins de l’Europe, de la Premier League à l’Espagne, en passant par l’Italie, la Russie et la Turquie l’an dernier.

Sans club, le Franco-Conglais a atterri à Marseille, mais pour rejoindre le FC Martigues. Promue en Ligue 2, la formation provençale l’a mis à l’essai depuis ce vendredi pour les prochains jours, afin de tester son niveau de forme et voir s’il pouvait apporter à Martigues cette saison. Si c’était le cas, les discussions se poursuivraient pour une collaboration avec le joueur de 31 ans, qui cherche à se relancer en France.