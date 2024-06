DNCG ‍: L’AC Ajaccio relégué en National

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Les sanctions tombent tout de même de la part de la DNCG même si elle se veut plus clémente avec la grosse incertitude des droits télé du football français. Mais après Châteauroux et Niort, relégués administrativement en division inférieure, et Rouen qui a connu le même sort ce jeudi, c’est l’AC Ajaccio qui a été envoyé en National en raison d’un budget insuffisant. Le club corse a immédiatement fait savoir qu’il faisait appel de cette décision et qu’il estimait avoir sa réintégration dans le championnat de Ligue 2 à l’issue de celui-ci. Sinon, cela pourrait permettre à Troyes d’être repêché cet été.