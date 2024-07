A 1000 kms de son lieu d’entrainement, Benjamin Mendy rêve de l'OM

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Relégué avec Lorient, Benjamin Mendy se trouve actuellement du côté de Marseille au lieu d'être à l'entrainement chez les Merlus. Le champion du monde fait le forcing pour rejoindre l'OM.

Après une saison compliquée au FC Lorient, Benjamin Mendy a connu la relégation avec les Merlus et était attendu le 4 juillet dernier pour la reprise de l’entrainement. Pas de signe du champion du monde français mais le nouvel entraineur du club breton Olivier Pantaloni a assuré que tout était normal, et que le latéral gauche suivait un programme d’entrainement en salle. Trois semaines plus tard, toujours aucune séance collective pour Benjamin Mendy, qui a été aperçu par un internaute, photo à l'appui, à plus de 1000 kilomètres de là cette semaine puisqu’il se trouvait au centre d’entrainement de l’Olympique de Marseille.

Un immense merci à @mbemba22, @paulopez_13, Emran Soglo et notre ancien Marseillais @benmendy23 d’avoir pris le temps de faire ces photos avec moi. En tant que supporter de l’OM, c’est un honneur 🩵🤍 ! #TeamOM pic.twitter.com/snekGoOERr — Théo Théo (@Theotheo_du13) July 25, 2024

Sans présager de rien, Ouest-France souligne tout de même que l’avenir de Mendy à Lorient reste « incertain », et que le joueur pourrait être tenté de se trouver un nouveau défi, lui qui vient d’avoir 30 ans mais a connu une carrière mouvementée ces dernières années. Un club dans le sud de la France, pour lui qui a joué à Monaco et Marseille notamment, pourrait ainsi lui convenir même si aucune piste officielle n’avait été évoquée jusqu'à aujourd'hui. Mais le journaliste Adam Manseur a toutefois confié que le rêve pas si secret de Benjamin Mendy est bien de revenir à l'OM la saison prochaine, et qu'il fait absolument tout pour y arriver.