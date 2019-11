Une victoire dans le flou, l’OL prend quand même

Dans : Ligue 1.

Groupama Stadium

L'Olympique Lyonnais bat l'OGC Nice 2-1

Buts pour l'Olympique Lyonnais : Reine-Adélaïde (10e), Dembélé (28e, sp)

But pour l'OGC Nice : Dolberg (78e)

Expulsions : Marçal (34e) pour l'OL, Burner (86e) pour Nice

Longtemps dominé en infériorité numérique, l’Olympique Lyonnais s’est imposé face à l’OGC Nice (2-1) ce samedi lors de la 14e journée de Ligue 1. Un succès qui permet au club rhodanien de prendre provisoirement la cinquième place au classement.

Deux semaines après la défaite à Marseille, l’Olympique Lyonnais se contentera volontiers de ce succès sans vraiment convaincre face à l’OGC Nice. Il y aura des choses à dire sur la manière et pourtant, la rencontre avait bien débuté pour les deux équipes très entreprenantes. Moins de deux minutes de jeu et Ounas d’un côté, et Mendes de l’autre, inquiétaient déjà les gardiens une première fois. Mais c’est Lyon qui entrait mieux dans la partie, et qui était logiquement récompensé par l’ouverture du score de Reine-Adélaïde (1-0, 10e), bien aidé par une énorme erreur de Dante.

Pas (encore) de quoi assommer les Aiglons, qui auraient pu égaliser rapidement si Boudaoui avait mieux ajusté sa passe pour Dolberg devant le gardien Lopes. Une maladresse niçoise, puis une autre quand Nsoki ratait sa transmission dans sa moitié de terrain. Conséquence quelques secondes plus tard : faute d’Hérelle sur Dembélé dans la surface ! Et penalty facilement conclu par l’attaquant lyonnais (2-0, 28e), meilleur buteur de L1 avec 10 unités.

Garcia sifflé !

Cette fois, Nice prenait vraiment un coup au moral. Du mois jusqu’au pied très dangereux de Marçal sur la tête de Boudaoui qui lui valait un carton rouge dès la 34e minute ! Le coach Rudi Garcia devait donc lancer Koné… à la place de Reine-Adélaïde, encore sorti comme au Vélodrome avant la trêve. De quoi provoquer les sifflets des supporters ! Ce même public qui retardait le coup d’envoi de la 2e période d’un quart d’heure à cause de fumigènes.

Du coup, le 2e acte démarrait timidement avec des Niçois peu inspirés face à des Lyonnais défensifs. Mais les occasions azuréennes s’enchaînaient avec le but refusé à Dolberg pour un léger hors-jeu ou la tête ratée de Dante. C’est donc en toute logique que le Danois réduisait le score (2-1, 78e). Un moment de panique pour les locaux, sauvés par le gardien Lopes à plusieurs reprises dans la partie. Et peut-être par l’expulsion de l’Aiglon Burner (86e). En tout cas, l’OL s’offre un succès précieux.