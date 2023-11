Une justice trop molle face aux abrutis, Der Zakarian se lâche

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ce mercredi 29 novembre, Montpellier et Clermont vont s’affronter à un horaire de Ligue des Champions, mais bien pour un match à rejouer de la Ligue 1, suite à un pétard lancé sur Mory Diaw. Michel Der Zakarian ne décolère toujours pas contre les supporters violents.

Le 8 octobre dernier, alors que Montpellier menait 4-2 face à Clermont, à la 90e+1, un supporter a lancé un pétard qui a explosé à côté du gardien clermontois Mory Diaw, évacué sur une civière. Le match a donc été dans un premier temps arrêté par l’arbitre, puis définitivement reprogrammé au mercredi 29 novembre (21h). Le club de l’Hérault a été sanctionné d’un retrait d’un point au classement de la Ligue 1 avec en plus la fermeture partielle de l’une de ses tribunes du stade de la Mosson, où a eu lieu l’incident. Pénalisé à cause du comportement virulent de ses supporters, Michel Der Zakarian s'est montré particulièrement remonté envers eux en conférence de presse.

🎙 Der Zakarian sur "Il faut les envoyer au bagne. Il faut les envoyer casser des cailloux."



Le coach de Montpellier réclame plus de sévérité pour lutter contre les incidents récurrents autour des stades. pic.twitter.com/jtwEvh1aMV — RMC Sport (@RMCsport) November 28, 2023

Les supporters violent envoyés au bagne, la solution de Der Zakaria

« C’est la société d’aujourd’hui, on est en plein dedans. Il faut sévir. Il faut changer les lois. Il faut que la justice soit plus dure. Il faut les envoyer au bagne. Il faut recréer le bagne. Qu’ils aillent casser des cailloux. C’est mieux de jouer avec du public, mais on subit les événements, on ne peut pas faire autrement. Là, on joue sans public par la faute d’un abruti qui a lancé un pétard » a assuré le coach de Montpellier, qui est toujours très énervé contre ce supporter et son geste inconscient. Depuis quelques saisons, de plus en plus d’actes violents se multiplient dans les stades ou aux abords, en Ligue 1. Michel Der Zakarian suggère que les sanctions soient beaucoup plus fermes pour bannir à jamais ces agissements qui pénalisent le football français.