Une grosse boulette et Lille recolle au podium

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

24e journée de Ligue 1

Stade Auguste Delaune

Le Stade de Reims s'incline face au Lille OSC 0-1

But pour le LOSC : David (56e)

Lille gagne enfin à l'extérieur ! Après une série de cinq matchs sans victoire hors de ses bases en Ligue 1, le LOSC repart de Reims (0-1) avec les trois points. Un succès plutôt mérité malgré un manque d’efficacité en première période. Sur une double occasion franche, Zhegrova et surtout David se heurtaient au gardien Diouf. Le portier rémois était ensuite battu sur la frappe en force d’Haraldsson, mais l’arbitre assistant signalait un hors-jeu. Les Dogues avaient de quoi regretter ces situations. Du moins jusqu’à l’énorme erreur d’Abdelhamid !

Will Still dans tous ses états !

La mauvaise passe en retrait du défenseur central permettait à David (0-1, 56e) d’ajuster tranquillement Diouf. Près de son banc, l’entraîneur rémois Will Still était abasourdi, puis très tendu en constatant le gain de temps des Lillois. A ce moment, Reims poussait pour égaliser et le joyau nordiste Yoro ne passait pas loin de concéder un penalty sur Nakamura. Rien ne sera sifflé et le LOSC, provisoirement quatrième de Ligue 1, recolle ainsi à une longueur du podium.