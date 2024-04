Un matelas d’avance, Strasbourg peut dormir tranquille

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

29e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Le Racing Club de Strasbourg Alsace bat le Stade de Reims 3-1

Buts pour Strasbourg : Gameiro (44e, sp), Sylla (50e), Sahi Dion (90e+3)

But pour Reims : Nakamura (8e)

Expulsion pour Reims : Koné (45e+7)

Grâce à un quatrième match consécutif sans défaite, Strasbourg se rapproche encore un peu plus du maintien en Ligue 1. Ce samedi, le Racing a renversé le Stade de Reims (3-1) à la Meinau malgré une entame compliquée. On ne jouait que la 8e minute lorsque les Rémois prenaient l’avantage par l’intermédiaire du Japonais Nakamura (0-1), efficace de la tête sur le centre parfait de son compatriote Ito.

Sans paniquer, Strasbourg revenait bien dans la partie et les situations chaudes s’accumulaient dans la surface rémoise. C’est sur l’une d’entre elles qu’Agbadou concédait un penalty sur l’entrant Sebas, une offrande pour Gameiro (1-1, 44e) qui égalisait tranquillement. Pire pour Reims, juste avant la mi-temps, Koné (45e+7) récoltait un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion !

Strasbourg sauvé par un hors-jeu

Les visiteurs, à 10 contre 11, souffraient logiquement au retour des vestiaires. Et ne tardaient pas à craquer avec le but du défenseur strasbourgeois Sylla (2-1, 50e) de la tête. Les hommes de Will Still n’y étaient plus et pourtant, ils auraient pu arracher le nul si l’arbitre assistant n’avait pas signalé un hors-jeu sur le but de Koudou (88e). C’est finalement Sahi Dion (3-1, 90e+3) qui viendra acter le succès du club alsacien, provisoirement à 10 points devant le barragiste Lorient.