TV ‍: Toulouse - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Disposant d’une bonne petite avance sur la zone rouge dans sa lutte pour le maintien, l’Olympique Lyonnais veut se mettre à l’abri pour de bon tout en ne se privant pas de regarder vers le haut du classement afin de pimenter sa fin de saison.

Quelle heure pour Toulouse – OL ?

Après s’être rassuré du côté de Lorient la semaine passée, le club rhodanien va une nouvelle fois se déplacer sur la pelouse d’un concurrent direct pour le maintien, à savoir Toulouse. Ce match entre le Téfécé et Lyon se jouera ce vendredi 15 mars à 21h00 au Stadium. L'arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse – OL ?

Comme chaque match d’ouverture de week-end, ce TFC - OL comptant pour la 26e journée de Ligue 1 se disputera devant les caméras d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Smail Bouabdellah et Dominique Arribagé.

Les compos probables de Toulouse – OL :

En bonne voie pour valider son maintien après de bons résultats entre mi-février et début mars, Toulouse est retombé de haut dimanche dernier au Havre. Défait face à un rival pour le maintien, le TFC garde quand même quatre points d’avance sur le barragiste nantais. Mais ce n’est pas pour autant que Toulouse est à l’abri, et le dernier vainqueur de la Coupe de France ambitionnera donc de faire un résultat face à Lyon pour passer la barre des 30 points. Pour ce match, Carles Martínez Novell sera privé de Diarra ou Genreau.

La compo probable de Toulouse : Restes - Mawissa Elebi, Costa, Nicolaisen - Desler, Spierings, Sierro, Suazo - Donnum, Dallinga, Gboho.

Installé dans le ventre mou du championnat de France, avec neuf points de retard sur les places européennes et six sur la zone rouge, l’OL veut se mettre à l’abri pour le maintien afin de se concentrer ensuite sur sa demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes, programmée début avril. Mais pour cela, les Gones doivent faire tourner le compteur dès que possible, et notamment face à Toulouse. Lors de cette rencontre, Pierre Sage devra composer sans Lepenant, Benrahma ou Mangala.

La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Fofana.