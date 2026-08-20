TV : Toulouse-OL : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OL débutera sa saison en Ligue 1 par un déplacement qui s'annonce périlleux sur la pelouse de Toulouse. D'autant plus qu'il s'agit d'un match qui se situe entre deux rencontres cruciales de Coupe d'Europe.

Quelle heure pour Toulouse - OL ?

samedi 22 août à 20h45. L' OL ne manque pas de pression en ce début de saison. Les hommes de Paulo Fonseca sont plus que jamais déterminés à se qualifier pour la Ligue des champions. Il faudra pour cela se débarrasser de Fenerbahçe la semaine prochaine. C'est dans ce contexte que les Gones se déplaceront en Ligue 1 à Toulouse ce

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - OL ?

Ligue1+, qui détient tous les droits de la Ligue 1 cette saison, proposera cette rencontre à ses abonnés. Cette affiche promet du spectacle entre deux équipes qui voudront bien démarrer leur championnat.

Les compositions probables de Toulouse - OL

Toulouse sort d'une belle saison et voudra repartir sur les mêmes bases. Un choc face à l'OL est toujours un rendez-vous important et qui attirera du monde au Stadium. Il s'agira de la première rencontre de Jens Berthel Askou sur le banc toulousain. L'entraîneur n'aura pas la tâche facile puisque le TFC a perdu de nombreux joueurs cet été, comme Emersonn, Franck Magri, Warren Kamanzi, Djibril Sidibé ou encore Pape Demba Diop. À noter que Dayann Methalie et Alexis Vossah sont, de leur côté, suspendus pour la rencontre face à l'OL.

La composition probable de Toulouse : Restes - McKenzie, Nicolaisen, Koumbassa, Sauer - Cásseres, Hidalgo - Rowe, Donnum, Azizi - Gbono.

La composition probable de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner - Morton, Tessmann - Nuamah, Tolisso, Fofana - Openda.

De son côté, l'OL devrait aligner une belle équipe pour aller chercher un résultat à Toulouse et bien préparer la réception de Fenerbahçe la semaine prochaine. Loïs Openda devrait enchaîner à la pointe de l'attaque rhodanienne même si quelques rotations ne sont pas à exclure avec de possibles titularisations de Duranville ou du jeune Himbert en attaque.