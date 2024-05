TV ‍: Riolo détruit le Canal Football Club

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A l'heure où la bataille des droits TV inquiète la Ligue 1, cela tire à balles réelles entre journalistes. Et Daniel Riolo ne s'est pas privé d'allumer le Canal Football Club, émission phare du football sur Canal+.

Le week-end dernier, Laurent Paganelli s’en était pris à ceux qui avaient vivement critiqué Bradley Barcola, visant très clairement Daniel Riolo, sans le nommer, ce dernier ayant notamment traité le joueur du PSG de « Bambi » et ayant même moqué sa coupe de cheveux. Pour le membre du Canal Football Club, la convocation du jeune attaquant confirmait que ce dernier valait bien mieux que ces critiques assassines. Et Laurent Paganelli d’être soutenu par Frédéric Antonetti.

Évidemment, Daniel Riolo avait vite riposté à ce tacle sur les réseaux sociaux, mais le journaliste de RMC en a remis une couche afin d’humilier un peu le Canal Football Club et ceux qui participent à l’émission dominicale de la chaîne. Une riposte forcément qui se veut bien sûr très musclée, Daniel Riolo n’étant pas du genre à faire dans la langue de bois.

🗣️ "Ce n'est pas notre métier de soutenir les joueurs."@DanielRiolo répond aux attaques de Paganelli et Antonetti sur le cas Barcola. pic.twitter.com/pRbIXYxLjN — After Foot RMC (@AfterRMC) May 23, 2024

« Sur le plateau de l’After, je dis des choses, Florent Gautreau dit des choses, différentes voix peuvent être entendues. Dimanche soir, j’ai vu sur les réseaux sociaux, ce qui m’a permis de savoir que le Canal Football Club existait encore, car je ne le savais pas qu'ils critiquaient la manière dont on parlait de Barcola (...) Bon OK, le CFC même si ça existe, ce n’est plus beaucoup regardé. Laurent Paganelli, suivi de façon balourde par Frédéric Antonetti, dit qu’ils sont là pour soutenir ce genre de joueur (Ndlr : Bradly Barcola). Je rappelle que pour eux Imbula était un phénomène, Sergier Aurier était le meilleur arrière droit du monde. Ils disent qu’il faut soutenir Barcola, car c’est un jeune joueur. Mais ce n’est pas notre métier, et en plus pour parler de Barcola il n’est pas tout jeune, il n'a pas 18 ans, il a 21 ans. Mais Paga ne le sait pas, lui l’information ça ne le concerne pas…. », a lancé un Daniel Riolo, déterminé à faire passer le CFC pour une émission trop gentille, là où l'After serait une vraie émission d'analyse sur le football.