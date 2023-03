TV : PSG - Nantes, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une semaine après sa belle victoire contre l’OM en L1 et à quelques jours de son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain accueillera le FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de championnat.

Quelle heure pour PSG - Nantes ?

Avant d’aborder le match le plus important de sa saison, le club de la capitale française doit faire le travail pour avoir la tête sereine en gardant son avance en tête de la Ligue 1. Pour cela, Paris devra venir à bout du FC Nantes, une équipe qui a récemment affronté la Juventus en Europa League. Cette rencontre se jouera ce samedi 4 mars à 21 heures au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelles chaînes suivre PSG - Nantes ?

Comme chaque match du samedi soir, ce choc entre Paris et Nantes sera bien entendu à l’affiche sur le groupe Canal Plus. Pour cette occasion, ce match sera même diffusé sur deux chaînes : Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de PSG - Nantes :

Dimanche dernier sur la pelouse du Vélodrome, le PSG a atomisé l’OM (3-0) pour reprendre une bonne avance en tête du championnat. Toujours leader, huit points devant Marseille, le PSG veut arrêter de se faire peur. Autant dire que les Parisiens vont vouloir enfoncer le clou samedi contre Nantes. Même si pour cette rencontre, Christophe Galtier sera privé de Neymar, Hakimi, Kimpembe, Sanches ou Verratti.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Mukiele, Zaïre Emery, Vitinha, Fabian Ruiz, Nuno Mendes – Messi, Mbappé.

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France cette semaine grâce à une victoire contre Lens (2-1), Nantes s’est relancé après son élimination de la Coupe d’Europe et sa défaite dans le derby contre Rennes le week-end dernier. Autant dire que c’est une équipe motivée pour faire un bon résultat, avec l’idée de prendre des points dans son opération maintien, qui montera (en TGV) à Paris samedi. Mais pour ce grand rendez-vous, Antoine Kombouaré sera privé de Delort, Corchia, Traoré et Merlin, alors que Pallois fait son retour dans le groupe.

La compo probable de Nantes : Lafont - Centonze, Girotto, Castelletto, Hadjam - Moutoussamy, Sissoko - Blas, Mollet, Ganago - Mohamed.

Les déclas d’avant-match :

Christophe Galtier, entraîneur du PSG : « On maintient l’exigence, la détermination. On était dans une mauvaise série. On a été très sérieux sur la préparation du match face à Nantes. Ils ont fait une belle performance en Coupe de France face à Lens, une belle équipe de notre championnat. Quand on vient jouer au PSG, c’est le match à grande exposition et Nantes va jouer avec ses qualités et va jouer son va-tout. Il me semble important de mettre une équipe très compétitive face à Nantes pour enchaîner une troisième victoire consécutive en championnat. Il n’y a pas la possibilité de faire une énorme rotation ».

Antoine Kombouaré, coach de Nantes : « C’est enfin la fin de ce marathon. Là, on n’a pas le choix. Quand on joue le PSG, il faut être prêt. Prêt à beaucoup courir, prêt à beaucoup subir, prêt à bien défendre. Et il faut bien se préparer aussi parce qu’on pense qu’on aura des opportunités. C’est le quatrième match en dix jours pour nous. Les organismes commencent à être un peu fatigués. On sait que c’est notre dernier match et après on aura deux jours de repos. On va essayer de mériter ces deux jours de repos avec un bon match au Parc des Princes. Sachant qu’en plus d’être un adversaire redoutable, c’est surtout un adversaire intraitable à domicile. Sur 12 matches, c’est 10 victoires et 2 nuls. Ils n’ont pas perdu au Parc.. On a envie de montrer le meilleur visage du FC Nantes ».