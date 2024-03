TV ‍: OL - Reims, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Trois jours avant de disputer le match le plus important de sa saison avec une demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes, l’Olympique Lyonnais veut finir de se rassurer en Ligue 1 face à une bonne équipe de Reims.

Quelle heure pour OL – Reims ?

Auteur d’une énorme deuxième partie de saison sous les ordres de Pierre Sage, le club rhodanien a pratiquement validé son maintien alors que tout le monde enterrait déjà les Gones en décembre dernier. Histoire de potentiellement s’offrir un sprint final vers les places européennes, Lyon doit poursuivre sa série de victoires, notamment à domicile contre Reims. Ce match se jouera ce samedi 30 mars à 21 heures au Groupama Stadium. L'arbitre sera Thomas Leonard.

Sur quelle chaîne suivre OL – Reims ?

Comme chaque affiche du samedi soir, le match entre Lyon et Reims sera diffusé sur les antennes de Canal Plus, à savoir Canal+ Foot et Canal+ Sport 360.

Les compos probables de OL – Reims :

Désormais à six points du Top 6 et des places qualificatives pour la Coupe d’Europe via le championnat, Lyon se prend à rêver. Même si le grand objectif de la fin de saison est la Coupe de France, avec une demi-finale à jouer contre Valenciennes mardi prochain au Groupama Stadium, le club rhodanien peut espérer un sprint final excitant. À condition d’enchaîner une troisième victoire de suite après les succès acquis avant la trêve internationale contre Toulouse (3-2) et Lorient (2-0). Pour ce match, Pierre Sage pourra compter sur un groupe sans Adryelson, absent pour des raisons personnelles, ni Mata, suspendu.



La compo probable de l’OL : Lopes - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Cherki.

🗨 « Plus on enchaine des choses positives, plus la suite a des chances d’être positive » 👍



🎙 En conférence de presse avant la réception de Reims, Pierre Sage évoque l’enchainement Championnat-Coupe !



🗞 Les meilleurs déclarations de notre coach avant #OLSDR 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) March 28, 2024

Juste devant l’OL au classement de la L1 avec quatre points d’avance, Reims réalise une bonne saison en championnat. Bien reparti après un trou d’air en début d’année 2024, le SDR reste sur deux résultats convaincants contre le PSG (2-2) et Metz (2-1). Autant dire que Reims débarquera à Lyon avec l’envie de bien faire samedi. Lors de cette rencontre, Will Still devra composer sans Teuma, Stambouli, De Smet ou Busi.

La compo probable de Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, Akieme - Ito, Atangana, Munetsi, Daramy - Khadra - Diakité.