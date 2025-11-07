TV : OL - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end à l'occasion de la 12e journée de Ligue 1, un véritable choc entre deux candidats au titre va se jouer du côté du Groupama Stadium, où l’Olympique Lyonnais défiera le Paris Saint-Germain.

Quelle heure pour OL - PSG ?

dimanche 9 novembre à 20h45 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien. Plus serré que jamais, le championnat de France n’est pas encore offert sur un plateau à Paris. Frappé par les blessures, le club de la capitale va devoir élever son niveau de jeu avant la trêve internationale de novembre pour tenter de l’emporter du côté de Lyon. Le choc entre l’ OL et le PSG se jouera ceau Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OL - PSG ?

Cette 12e journée de Ligue 1 se terminera donc avec l’une des affiches les plus attendues de la saison en France entre Lyon et Paris. Un choc qui sera diffusé sur Ligue 1+ 2. Les commentaires seront assurés par Xavier Domergue et Benoit Cheyrou.

Les compos probables de OL - PSG :

À l’arrêt en L1, avec seulement une victoire lors des cinq dernières journées, Lyon reste sur deux matchs nuls rageants contre le Paris FC (3-3) et Brest (0-0). Descendu à la sixième place du classement, l’OL a maintenant quatre points de retard sur le PSG. Autant dire que les Gones veulent profiter de la réception du PSG au Groupama Stadium pour tenter de refaire leur retard. Lors de ce match, Paulo Fonseca alignera la meilleure équipe du moment, celle qui sera le plus apte à jouer après le match de jeudi en Europa League à Séville, sans Hateboer, suspendu.

La compo probable de l’OL : Greif - Maitland Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Morton, Tessmann - Sulc, Tolisso, Moreira - Karabec.

Dans le doute depuis sa défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions mardi au Parc des Princes (1-2), le club de la capitale veut vite se racheter en retrouvant le chemin de la victoire dès ce week-end en L1. Pour cela et dans l’optique de conserver la tête du championnat devant l’OM, Lens ou Lille, il faudra que Paris fasse un bon résultat à Lyon. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de nombreux joueurs, tels que Dembélé, Doué, Nuno Mendes ou Hakimi.

La compo probable du PSG : Chevalier - Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernandez - Ruiz, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia, Ramos, Barcola.