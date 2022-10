TV : Montpellier - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Une petite semaine après sa défaite sur la pelouse de Rennes pour les grands débuts de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais se déplacera à Montpellier avec l’ambition de retrouver le chemin de la victoire.

Quelle heure pour Montpellier - OL ?

Plongé dans une très mauvaise série de six matchs sans la moindre victoire, avec cinq défaites au compteur, dont celle subie contre le SRFC dimanche dernier (2-3), Lyon doit inverser la tendance face au MHSC à l'occasion de la 11e journée de L1. Ce match Lyon - Montpellier se jouera ce samedi 22 octobre à 17 heures au Stade de la Mosson, il sera arbitré par Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre Montpellier - OL ?

Comme chaque match du samedi après-midi en Ligue 1, cette rencontre entre le MHSC et l’OL sera diffusée sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Smail Bouabdellah et Ludovic Obraniak seront aux commentaires, David Astorga sera en bord terrain alors que la présentation sera effectuée par Karim Bennani et Corine Petit.

Montpellier / OL ce samedi à 17h sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et @Ludo_Obraniak

Bord terrain : D. Astorga

Présentation : @KarimBennani_ , avec @corinepetit17 pic.twitter.com/kr0f2Jug5D — En Pleine Lucarne 💗 (@EnPleineLucarne) October 20, 2022

Les compos probables de Montpellier - OL :

Installé dans le ventre mou de la L1, avec l’OL, Montpellier vient de connaître des jours compliqués, vu qu’Olivier Dall'Oglio a été démis de ses fonctions d’entraîneur cette semaine. C’est donc sans coach officiel que le MHSC tentera de faire un résultat contre l’OL, avec plusieurs absents comme Mendes, Sainte-Luce ou Sakho.

La compo probable de Montpellier : Omlin - Tchato, Jullien, Esteve, Cozza - Ferri, Chotard - Nordin, Savanier, Mavididi - Wahi.

Incapable de gagner le moindre match depuis le début du mois de septembre, l’OL a déjà dit adieu au podium, situé à 10 unités après 11 journées. Mais pour continuer à croire au Top 5, synonyme d’Europe, Lyon doit redresser la barre dès cette rencontre à Montpellier. Pour la deuxième de Laurent Blanc sur le banc des Gones, Lyon devra composer sans Tolisso, sur la touche pour plusieurs semaines.

Laurent Blanc a retenu 2️⃣2️⃣ joueurs pour le match à Montpellier. 🔴🔵 #MHSCOL pic.twitter.com/UX4fTzhXMc — Olympique Lyonnais (@OL) October 21, 2022

La compo probable de l’OL : Lopes - Diomandé, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Reine Adélaide, Tagliafico - Aouar - Dembélé, Lacazette.