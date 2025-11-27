ICONSPORT_278257_0647

Audience : Petit score pour PSG-Tottenham sur Canal+

TV27 nov. , 17:00
parGuillaume Conte
0
Malgré les huit buts et le suspense, le match entre le PSG et Tottenham a réalisé le plus petit score de l'équipe parisienne sur Canal+ depuis le lancement de la campagne 2025-2026.
Seul détenteur des droits de la Ligue des Champions, Canal+ s’est légitimement félicité d’avoir conservé cette diffusion vedette sur le long terme. Malgré les belles affiches, le carton n’est pourtant pas toujours au rendez-vous. Pour la rencontre du PSG face à Tottenham, la chaine cryptée a réuni 1,56 million de téléspectateurs. Avec 9 % des téléspectateurs, Canal+ se classe à la troisième place des programmes pour cette soirée en terme d’audience.
Mais cela reste un petit chiffre pour la chaine du groupe Bolloré, puisque c’est le plus petit score de la saison jusque’à présent pour le PSG. Le record est toujours détenu par la rencontre à Barcelone qui avait réuni 1,88 million de téléspectateurs. Les matchs contre Leverkusen (1,59 M) et l’Atalanta (1,58 M) représentaient jusqu’à présent les scores les plus bas.
0
Derniers commentaires

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il a vendu l'arena, mais l'argent, il est ou?? dans la galaxie textor, une bulle qui va eclater, et qui fuit deja

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

John textor est un genie, il a degradé les comptes de l'ol!!! t'as raison, changes rien

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

Mais toi.... Au moins les sardines jouent l vrai coupe d'europe et pas des matchs en bois contre des adversaires de 3eme division européenne...Toi ca fait 6 saisons consécutives que vous ne l'a voyiez plus

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

Laisser lui le temps serieux .... Qd donnaruma est arrivé au psg il était pas meilleurs jusqu'à janvier 2025 ou il a explosé !!! Je sais qu'on a plus le temps aujourd'hui mais c'est encore un gamin...

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

pas du tout c'est factuel, mais c'est vrai que ça choque 12 victoires sur les 44 derniers matchs de coupe d'europe c'est vraiment peu

Loading