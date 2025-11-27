Audience : Petit score pour PSG-Tottenham sur Canal+

Malgré les huit buts et le suspense, le match entre le PSG et Tottenham a réalisé le plus petit score de l'équipe parisienne sur Canal+ depuis le lancement de la campagne 2025-2026.

Seul détenteur des droits de la Ligue des Champions , Canal+ s’est légitimement félicité d’avoir conservé cette diffusion vedette sur le long terme. Malgré les belles affiches, le carton n’est pourtant pas toujours au rendez-vous. Pour la rencontre du PSG face à Tottenham, la chaine cryptée a réuni 1,56 million de téléspectateurs. Avec 9 % des téléspectateurs, Canal+ se classe à la troisième place des programmes pour cette soirée en terme d’audience.

Mais cela reste un petit chiffre pour la chaine du groupe Bolloré, puisque c’est le plus petit score de la saison jusque’à présent pour le PSG. Le record est toujours détenu par la rencontre à Barcelone qui avait réuni 1,88 million de téléspectateurs. Les matchs contre Leverkusen (1,59 M) et l’Atalanta (1,58 M) représentaient jusqu’à présent les scores les plus bas.