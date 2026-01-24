TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

L'OL a l'occasion de poursuivre sa belle série en Ligue 1 lors de son déplacement à Metz ce dimanche. Les Gones ne manquent pas de confiance, au contraire des Lorrains.

Quelle heure pour Metz - OL ?

ce dimanche 25 janvier à 17h15. L'arbitre de la rencontre sera Éric Wattellier. Si l' OL partira largement favori de son déplacement à Metz ce dimanche, les Gones devront quand même se méfier de Lorrains qui jouent leur peau. Metz pourrait en plus profiter de la défaite d'Auxerre contre le PSG pour remonter un peu au classement. Cette rencontre entre Metz et l' OL à Saint-Symphorien se jouera.

Sur quelle chaîne suivre Metz - OL ?

Ce match de Ligue 1 sera à l'honneur sur l'antenne de Ligue 1+, qui détient la plus grosse partie des droits du championnat de France.

Les compos probables de Metz - OL :

L' OL est sur une belle série de trois victoires en Ligue 1 et compte bien repartir de Lorraine avec les trois points afin de mettre un peu plus la pression sur le trio de tête. Metz est en énorme difficulté et devra faire preuve de courage et d'efficacité pour espérer prendre des points face à la formation de Paulo Fonseca.

La composition probable de Metz : Fischer, Kouao, Sane, Mboula, Colin, Deminguet, Traore, Mbaye, Hein, Tsitaishvili, Sane

Les Gones ont en plus réussi à aller gagner à Berne en Ligue Europa dans la semaine avec une équipe un peu remaniée. De quoi donner encore un peu plus de confiance à l' OL . A Metz, Fonseca voudra aligner la grosse équipe pour mettre toutes les chances de son côté de gagner :

La composition probable de l'OL : Descamps, Hateboer, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Tolisso, Morton, Merah, Endrick, Sulc, Moreira