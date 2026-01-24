metz reims les compos 20h sur dazn et beinsports1 iconsport 260701 0003 393085

TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 124 janv. , 11:40
parHadrien Rivayrand
1
L'OL a l'occasion de poursuivre sa belle série en Ligue 1 lors de son déplacement à Metz ce dimanche. Les Gones ne manquent pas de confiance, au contraire des Lorrains.

Quelle heure pour Metz - OL ?

Si l'OL partira largement favori de son déplacement à Metz ce dimanche, les Gones devront quand même se méfier de Lorrains qui jouent leur peau. Metz pourrait en plus profiter de la défaite d'Auxerre contre le PSG pour remonter un peu au classement. Cette rencontre entre Metz et l'OL à Saint-Symphorien se jouera ce dimanche 25 janvier à 17h15. L'arbitre de la rencontre sera Éric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Metz - OL ?

Ce match de Ligue 1 sera à l'honneur sur l'antenne de Ligue 1+, qui détient la plus grosse partie des droits du championnat de France.

Lire aussi

TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Les compos probables de Metz - OL :

L'OL est sur une belle série de trois victoires en Ligue 1 et compte bien repartir de Lorraine avec les trois points afin de mettre un peu plus la pression sur le trio de tête. Metz est en énorme difficulté et devra faire preuve de courage et d'efficacité pour espérer prendre des points face à la formation de Paulo Fonseca.
La composition probable de Metz : Fischer, Kouao, Sane, Mboula, Colin, Deminguet, Traore, Mbaye, Hein, Tsitaishvili, Sane
Les Gones ont en plus réussi à aller gagner à Berne en Ligue Europa dans la semaine avec une équipe un peu remaniée. De quoi donner encore un peu plus de confiance à l'OL. A Metz, Fonseca voudra aligner la grosse équipe pour mettre toutes les chances de son côté de gagner :
La composition probable de l'OL : Descamps, Hateboer, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Tolisso, Morton, Merah, Endrick, Sulc, Moreira

Ligue 1

25 janvier 2026 à 17:15
Metz
17:15
Olympique Lyonnais
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_281204_0135
CAN 2025

CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?

ICONSPORT_266826_0615 (1)
OL

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

ICONSPORT_279085_0061
Ligue 2

Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)

ICONSPORT_273704_0016
OM

OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME

Fil Info

24 janv. , 13:00
CAN : « Ces trois joueurs se sont effondrés », les Sénégalais empoisonnés ?
24 janv. , 12:40
Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant
24 janv. , 12:35
Un entraîneur de Ligue 2 prend la porte (officiel)
24 janv. , 12:20
OM : Mateta met en péril ce gros coup de Longoria à 25 ME
24 janv. , 12:08
Rennes : Habib Beye écarte Seko Fofana
24 janv. , 12:00
Luis Enrique l'appelle, il dit oui au PSG sans hésiter
24 janv. , 11:20
Un nouveau stade à Paris, c'est pas pour le PSG
24 janv. , 11:00
Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Derniers commentaires

Nwaneri à l’OM, Arsenal peut craindre Aubameyang

Il semblerait qu'il y ait déjà un souci entre Ethan Nwaneri et Mateta. Au mieux, il trouvera un bon sujet de discussion avec Aubameyang.

OM : Greenwood écarté, De Zerbi fait une folie !

C'est peut-être pour le préserver pour le match de bruge , la qualification se joue mercredi a bruge

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Ça serait débile de le vendre lors ce mercato. Tessman est quasi indiscutable pour notre milieu, et on est encore engagé à 2 compét en + de la L1...

Un cadre de l'OL sur le départ, c'est bouillant

Et Tessmann il est juste indiscutable au milieu de terrain chez nous il y a qu a regarder les matchs ou il n est pas sur le terrain c est généralement très compliqué .

TV : Metz - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Et Tessmann au milieu il est indiscutable .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

Loading