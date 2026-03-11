PSG : « Je suis pessimiste », Vincent Duluc tremble pour Paris

Le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea ce mercredi soir en huitième de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique montrent un visage fatigué avant ce choc important. Les dernières prestations du club de la capitale renforcent le pessimisme chez les suiveurs.

Quel visage aura le Paris Saint-Germain ce mercredi soir au Parc des Princes ? Le club de la capitale défie Chelsea en huitième de finale de la Ligue des champions. Quelques jours après la défaite face à Monaco en Ligue 1 , le club de la capitale va devoir enchaîner tout en paraissant en difficulté physiquement. Paris va disputer ce mercredi soir son 107e match en un an et demi. Une fatigue physique qui inquiète les observateurs et notamment Vincent Duluc, le journaliste le plus expérimenté de L'Equipe.

Le PSG est dans le dur

Sur le plateau de l’Équipe du soir, Vincent Duluc voit mal comment le Paris Saint-Germain peut élever le curseur sur ce match de Ligue des champions. « J’aimerais bien pour le PSG qu’il soit difficile de convaincre, qu’il faille être pessimiste. Mais il suffit de regarder les matchs en réalité, de regarder le PSG-Monaco de vendredi dernier. De voir l’état athlétique, mental et même collectif dans lequel se trouve Paris. Il suffit de se dire que cette équipe a perdu quatre matchs en 2026. Une équipe qui a perdu son intensité, dans laquelle on ne retrouve plus son contre-pressing, qui défend de plus en plus mal. Une équipe qui a pris sept buts en trois matchs contre Monaco, » explique-t-il dans un premier temps avant de comparer le PSG 2026 à son prédécesseur et vainqueur de la Ligue des champions. « Je suis inquiet, car Chelsea a cet impact-là. C’est vrai que Chelsea a une défense en bois une fois sur deux et que ça peut passer. Mais la force de la saison dernière du PSG a complètement disparu. Il faut voir le PSG autrement, comme une équipe qui lutte pour sauver l'essentiel. Donc oui, je suis pessimiste, » conclut-il. Luis Enrique va devoir composer une nouvelle fois avec des absents, mais également avec des joueurs diminués. Le PSG devra faire le job à domicile avant un déplacement à Stamford Bridge mardi.