OL : Ce club choqué du cadeau fait par Lyon

L’hiver dernier, l’OL se séparait de Martin Satriano, envoyé en prêt à Getafe. En Espagne, l’Uruguayen s’épanouit comme jamais et pourrait rester plus longtemps que prévu.

Marca écrivait d'ailleurs récemment : « Un impact retentissant : après son but extraordinaire au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, il a récidivé face au Betis ». L’ OL a recruté Endrick et Roman Iaremchuk pendant le mercato hivernal, ce qui a poussé Martin Satriano à partir. L’ancien attaquant de Brest a été prêté à Getafe pour terminer la saison, avec une possibilité de prolongation selon les résultats. Le joueur de 25 ans prend beaucoup de plaisir en Espagne, comme en témoigne un but récemment spectaculaire face au Real Madrid. Depuis son arrivée dans la capitale espagnole, il a déjà inscrit trois buts. La presse espagnole est dithyrambique à son sujet.écrivait d'ailleurs récemment :

Satriano, Getafe est aux anges

À Getafe, le natif de Montevideo retrouve du plaisir. « Le groupe est très uni et l’ambiance dans le vestiaire est excellente », a notamment confié l’attaquant de 25 ans, épanoui aux côtés de Luis Milla. Son entraîneur, José Bordalás, n’a pas non plus caché sa satisfaction d’avoir recruté Martin Satriano cet hiver : « C’était un excellent choix. Non seulement pour ses buts, mais aussi pour son engagement et son état d’esprit. »

Actuellement 9e de Liga, Getafe peut encore rêver d’une qualification européenne en fin de saison. Martin Satriano aura son mot à dire dans cette course, lui qui fait désormais partie des plans d’un club ambitieux pour cette fin de saison.

À noter que Martin Satriano pourrait rapidement devenir un joueur à part entière de Getafe, le club espagnol envisageant de plus en plus de lever l’option d’achat de 6,5 millions d’euros incluse dans son prêt en provenance de l’OL. Une perspective qui réjouirait toutes les parties, dans une opération qui n’était pas gagnée d’avance.