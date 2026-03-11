Il y a 48h, Vahid Halilhodzic avait refusé Nantes

Le FC Nantes a officialisé mardi la signature de Vahid Halilhodzic pour remplacer Ahmed Kantari au poste d'entraîneur. Mais, jusqu'à lundi soir, Coach Vahid avait refusé l'offre des Kita.

Les Canaris ont surpris tout le monde en révélant le retour de Vahid Halilhodzic, sept ans après son départ de Nantes. A 73 ans, l'ancien joueur et entraîneur du FCN a accepté la mission très compliquée proposée par Waldemar et Franck Kita, à savoir sauver la place du club en Ligue 1 . Si plusieurs noms avaient circulé ces derniers jours pour succéder à Ahmed Kantari, promis à un licenciement après la défaite contre Angers, Coach Vahid n'était pas cité. Et dans Le Figaro , ce dernier avoue que dans un premier temps, il avait refusé l'offre transmise lundi par les dirigeants nantais. Mais, face à l'insistance des Kita, et considérant qu'il avait une relation forcément spéciale avec le FC Nantes, il a accepté de quitter sa retraite prise après son départ de son rôle de sélectionneur du Maroc en 2022.

Halilhodzic ne pouvait pas laisser tomber Nantes

Dans le quotidien national, Vahid Halilhodzic revient sur ces 48 heures qui ont tout changé pour lui. « Depuis trois jours, les dirigeants de Nantes m’ont contacté. Je ne voulais pas en entendre parler au départ car j’avais pris la décision de m’éloigner du football. Pendant trois jours, il y a eu tellement d’appels, de discussions… Au final, j’ai pris la décision de relever ce challenge très difficile. Le FC Nantes est dans une situation très délicate. Mais c’est mon dernier challenge. Ce sera très compliqué, très difficile. J’ai une dette envers le FC Nantes, c’est mon premier club après avoir quitté l’ex-Yougoslavie », a confié le nouvel entraîneur du FC Nantes.

Moreau était le plan B

De son côté, Ouest-France confirme que pour les Kita il a fallu insister pour aboutir à un accord avec l'ancien international yougoslave. « Des proches de la famille Kita ont œuvré auprès de l’ancien coach de Rennes et de Paris pour le convaincre. Lundi soir, il n’était toujours pas partant. Les caciques nantais s’étaient gardés sous le coude au moins une solution de repli avec Stéphane Moreau, entraîneur des U19 du FCN », raconte le quotidien régional. En faisant jouer la corde sensible, Nantes a donc trouvé son nouvel entraîneur, en espérant que Vahid Halilhodzic ne regrette pas d'avoir dit oui...après avoir dit non.