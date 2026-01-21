ICONSPORT_282770_0177

OL : Ce transfert à 7 ME est un miracle pour Lyon

OL21 janv. , 21:00
parCorentin Facy
L’été dernier, Matthieu Louis-Jean a eu le nez fin en misant 7 millions d’euros sur Pavel Sulc. L’international tchèque de l’OL s’est imposé en l’espace de six mois comme l’un des meilleurs attaquants du championnat.
Arrivé à l’Olympique Lyonnais dans l’ombre et sur la pointe des pieds, Pavel Sulc est en train de prendre beaucoup de lumière et c’est totalement mérité. L’international tchèque, recruté pour 7 millions d’euros au Viktoria Plzen, a inscrit 9 buts et délivré 2 passes décisives en Ligue 1. Son rendement sur les dernières semaines et tout simplement exceptionnel avec quatre buts sur les trois derniers matchs contre Le Havre, Monaco et Brest. Son but face aux Bretons dimanche était splendide, et démontre à quel point l’OL a réalisé une très belle affaire en le recrutant il y a six mois et en le signant jusqu’en 2029.
Ce n’est pas Patrick Juillard qui va dire le contraire. Sur son compte X, le journaliste s’est émerveillé du talent de Pavel Sulc, un vrai « miracle » du mercato comme on n’en fait plus selon lui. « Le premier but de la vidéo est à tomber par terre, la suite n'est pas mal non plus... Sulc me rappelle les recrues miracles de la Ligue 1 des années 2000, type Jelen, Elmander ou Everson, de celles qui rééquilibraient un peu la domination de... l'OL. Les temps changent » a publié le journaliste de Sport 365 sur son compte X.
Sulc me rappelle les recrues miracles de la Ligue 1 des années 2000
Les supporters lyonnais vont assurément rejoindre cet avis, eux qui se réjouissent du rendement impressionnant de Pavel Sulc, épatant dans cette position d’avant-centre qui n’était pourtant pas la sienne à son arrivée. Paulo Fonseca va maintenant devoir peaufiner le duo que forme le Tchèque avec Endrick, mais les premiers pas en commun des deux hommes ont été très prometteurs. L’entraîneur portugais peut s’en féliciter et devra maintenir cet équilibre y compris lorsque Fofana et Nuamah reviendront de blessure puisque les deux ailiers, absents de longue date, sont espérés sur les terrains de Ligue 1 d’ici quelques semaines.

