TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Ligue 123 janv. , 7:00
parAlexis Rose
Suite à sa grosse déception face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi (0-3), l’Olympique de Marseille va retrouver son Stade Vélodrome pour la réception de Lens, le leader de la L1.

Quelle heure pour OM - Lens ?

Marseille vs Lens, c’est le gros match que tous les suiveurs du football français attendent ce week-end. Il faut dire qu’en cas de victoire de l’OM, Lens pourrait laisser sa première place au PSG et relancer Marseille dans la course au titre. Cette rencontre au sommet entre Marseille et Lens se jouera ce samedi 24 janvier à 21h05 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OM - Lens ?

Comme la plupart des plus grosses affiches du championnat de France cette saison, ce choc entre l’OM et le RCL sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OM - Lens :

Lourdement défait face à Liverpool cette semaine en Ligue des Champions, l’OM est assez instable en L1 en ce début d’année 2026. Solide vainqueur d’Angers la semaine dernière (5-2), deux semaines après une étonnante défaite face à Nantes (0-2), le club marseillais se doit de gagner Lens pour conforter sa place sur le podium devant l’OL. Mais surtout pour se relancer dans la course au titre, sachant que Marseille se situe à huit points de Lens. Mais pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Emerson ni Gomes.
La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Traoré - Greenwood, Aubameyang, Paixao.
Inarrêtable cette saison, Lens n’a plus perdu depuis le mois d’octobre et reste sur 10 victoires de suite toutes compétitions confondues. Autant dire que le leader du championnat, avec un point d’avance sur le PSG avant cette 19e journée, se déplacera à Marseille avec l’ambition de l’emporter pour pratiquement valider son podium. Mais pour remplir à bien sa mission, Pierre Sage sera privé de Gradit ou Chavez.
La compo probable de Lens : Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr, Udol - Thomasson, Bulatovic, Sangaré - Thauvin, Said, Edouard.

24 janvier 2026 à 21:05
Olympique Marseille
21:05
Lens
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading