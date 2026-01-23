TV : OM - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Suite à sa grosse déception face à Liverpool en Ligue des Champions mercredi (0-3), l’Olympique de Marseille va retrouver son Stade Vélodrome pour la réception de Lens, le leader de la L1.

Quelle heure pour OM - Lens ?

samedi 24 janvier à 21h05 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien. Marseille vs Lens , c’est le gros match que tous les suiveurs du football français attendent ce week-end. Il faut dire qu’en cas de victoire de l’ OM , Lens pourrait laisser sa première place au PSG et relancer Marseille dans la course au titre. Cette rencontre au sommet entre Marseille et Lens se jouera ceau Stade Vélodrome. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre OM - Lens ?

Comme la plupart des plus grosses affiches du championnat de France cette saison, ce choc entre l’OM et le RCL sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OM - Lens :

Lourdement défait face à Liverpool cette semaine en Ligue des Champions, l’OM est assez instable en L1 en ce début d’année 2026. Solide vainqueur d’Angers la semaine dernière (5-2), deux semaines après une étonnante défaite face à Nantes (0-2), le club marseillais se doit de gagner Lens pour conforter sa place sur le podium devant l’OL. Mais surtout pour se relancer dans la course au titre, sachant que Marseille se situe à huit points de Lens. Mais pour ce match, Roberto De Zerbi fera sans Emerson ni Gomes.

La compo probable de l’OM : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Vermeeren, Hojbjerg, Traoré - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Inarrêtable cette saison, Lens n’a plus perdu depuis le mois d’octobre et reste sur 10 victoires de suite toutes compétitions confondues. Autant dire que le leader du championnat, avec un point d’avance sur le PSG avant cette 19e journée, se déplacera à Marseille avec l’ambition de l’emporter pour pratiquement valider son podium. Mais pour remplir à bien sa mission, Pierre Sage sera privé de Gradit ou Chavez.

La compo probable de Lens : Risser - Aguilar, Ganiou, Sarr, Udol - Thomasson, Bulatovic, Sangaré - Thauvin, Said, Edouard.