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Ligue 1+

TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel

Ligue 106 mai , 17:40
parQuentin Mallet
3
En attendant son départ de LFP Media prévu à la fin de la saison, Nicolas de Tavernost a été entendu par le Sénat pour faire un point sur la santé financière de Ligue 1+. L'occasion pour lui d'affirmer que la plateforme de diffusion vise 1,3 million d'abonnés pour la saison prochaine.
Après un mariage complètement raté avec DAZN lors de la dernière saison, la LFP a décidé de lancer, via sa filiale média, sa propre plateforme de diffusion : Ligue 1+. Pour porter ce projet, c'est Nicolas de Tavernost qui a été missionné par la ligue. Convié par le Sénat dans le cadre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, pour dresser un bilan de fin de saison et faire un point sur l'état de santé de la plateforme, celui qui pliera bagage à l'issue de l'exercice en cours a confirmé que Ligue 1+ totalisait un peu moins d'1,1 million d'abonnés, mais qu'ils aspiraient à mieux en marge de la saison prochaine.

Nicolas de Tavernost dévoile l'objectif

« C'est un peu une solution par défaut qui a abouti au lancement de Ligue 1+. Ligue 1+ a connu rapidement un succès, nous avons aujourd'hui un peu moins de 1,1 million d'abonnés. Ligue 1+ pour la saison prochaine aura l'exclusivité de la Ligue 1, avec trois soirées. Nous sommes en discussion avec la FFF sur la Ligue 3, je pense que ça aboutira dans les prochaines semaines. Le prix va évoluer, compte tenu que la neuvième match arrive sur Ligue 1+ », a-t-il notamment indiqué, avant de confirmer à la commission que l'objectif de la saison prochaine était de poursuivre sur cette lancée et d'aller chercher 1,3 million d'abonnés, soit plus de 200 à 300 000 abonnés supplémentaires par rapport à cette saison. « C'est un challenge », a-t-il conclu.

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La seule chose ennuyeuse, est que je ne pourrai pas regarder le match, mais, j'aurai, de temps de temps en temps le plaisir d'entendre la joie des Bavarois. 😉

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Paris sera vendeur dans la région Parisienne Un gamin de Rennes ou Lyon ne prendra pas un abonnement à 5 euros pour suivre Marseille ou Paris (à moins qu'il soit supporter) c'est différent quand tu es abonné a ligue1 + la tu regarde ton club et PSG ou OL ou OM

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Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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