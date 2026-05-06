TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel

En attendant son départ de LFP Media prévu à la fin de la saison, Nicolas de Tavernost a été entendu par le Sénat pour faire un point sur la santé financière de Ligue 1+. L'occasion pour lui d'affirmer que la plateforme de diffusion vise 1,3 million d'abonnés pour la saison prochaine.

Après un mariage complètement raté avec DAZN lors de la dernière saison, la LFP a décidé de lancer, via sa filiale média, sa propre plateforme de diffusion : Ligue 1+. Pour porter ce projet, c'est Nicolas de Tavernost qui a été missionné par la ligue. Convié par le Sénat dans le cadre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, pour dresser un bilan de fin de saison et faire un point sur l'état de santé de la plateforme, celui qui pliera bagage à l'issue de l'exercice en cours a confirmé que Ligue 1+ totalisait un peu moins d'1,1 million d'abonnés, mais qu'ils aspiraient à mieux en marge de la saison prochaine.

Nicolas de Tavernost dévoile l'objectif