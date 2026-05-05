Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Il donne juste son avis c'est son metier, j'imagine que tu as le tiens aussi.. On est tous coach dans ces moments la..
Il était la l'an dernier en pleine forme la 3 mois sans joué avec une entré de 25min et un match moyen à Lorient sans rythme compliqué contre la deuxième meilleur équipe du monde.. Lol
Moi à la place de Ruiz ou doué je mets mayulu justement qui court pas mal qui peut harcelé et être juste techniquement en pouvant également marqué, comme ça je garde barcola pour une rentré qui ferais mal à la défense avec sa vitesse
Facy ,ru fais énormément de peine J'espère qu'il paye bien foot01 Votre torchon na aucun sens.ca ne veut strictement rien dire
oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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