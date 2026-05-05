Ligue 1+ : Les clubs ne vont pas tenir

Le football français va devoir continuer à compter ses sous, puisque les clubs de Ligue 1 viennent d'être informés que les revenus liés aux droits TV n'allaient pas augmenter la saison prochaine.

Obligés de se serrer la ceinture, les clubs de Ligue 1 vivent des moments très délicats sur le plan financier. Les différents coups durs du football français, avec le Covid, le fiasco Mediapro et le retrait définitif de Canal+, ont amené la Ligue à internaliser les droits TV. C’est la chaine de LFP Média, Ligue 1+, qui retransmet désormais le championnat de France. Et le manque à gagner est énorme par rapport aux standards précédents. Mais surtout, cela ne va pas s’arranger.

Zéro augmentation prévue pour les droits TV

L’Equipe raconte que les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont reçu un courrier très attendu au sujet des montants prévisionnels qui seront touchés la saison prochaine grâce aux droits TV. Seule bonne nouvelle, ils ne devraient pas baisser, malgré l’arrêt de beIN Sports et la fin de la pénalité financière de DAZN. Mais vue la situation actuelle dans le parc d’abonnés avec seulement 1 million de fidèles, même si une augmentation est espérée en plus de celle des tarifs, il n’y aura aucune amélioration de la situation financière.

Le business plan prévu au lancement de Ligue 1+ a déjà volé en éclats, puisqu’il évoquait 320 millions d’euros de recette sur la deuxième année. C’est actuellement 170 millions d’euros qui sont espérés, auxquels s’ajoutent 137 ME de droits internationaux. Maintenant, cela va beaucoup discuter de la répartition de ces 412 ME au total, même si CVC récupère 121 ME au passage. Des calculs complexes sont ensuite mis en place entre les clubs européens, les aides aux relégués, les formations de Ligue 2… Au final, le montant total sera proche de la très faible somme touchée par les clubs de l’élite cette saison, et la DNCG veillera de près à ce que les droits TV ne soient pas considérés comme en augmentation dans les comptes. Car le champion de France en 2027 ne touchera que 11,7 ME en droits TV, pour 3,6 ME pour le club relégué, ce qui ne pèse pas lourd par rapport aux budgets des clubs.