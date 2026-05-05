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L1 : OL-Lens sur BeIN Sports pour la 34e journée

Ligue 105 mai , 10:42
parGuillaume Conte
0

La LFP a communiqué le programme de la dernière journée de championnat. Le dernier match diffusé sur BeIN Sports avant la fin du contrat avec la chaine sportive qatarie sera celui entre Lyon et Lens. Un match capital qui sera donc pas en intégralité sur Ligue 1+. A noter que la chaine de la Ligue diffusera bien évidemment le multiplex avec les autres rencontres de la journée.
Programme de la 34e journée de Ligue 1
beIN SPORTS 1 le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique Lyonnais – RC Lens
Ligue 1+ le dimanche 17 mai 2026 à 21h00
Olympique de Marseille – Stade Rennais FC
Paris FC – Paris Saint-Germain
LOSC – AJ Auxerre
RC Strasbourg Alsace – AS Monaco
OGC Nice – FC Metz
FC Lorient – Havre AC
FC Nantes – Toulouse FC
Stade Brestois 29 – Angers SCO
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Moi à la place de Ruiz ou doué je mets mayulu justement qui court pas mal qui peut harcelé et être juste techniquement en pouvant également marqué, comme ça je garde barcola pour une rentré qui ferais mal à la défense avec sa vitesse

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Facy ,ru fais énormément de peine J'espère qu'il paye bien foot01 Votre torchon na aucun sens.ca ne veut strictement rien dire

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oui il sont cantoné à la commanderie mais a changera rien il sont deja en vacances

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Pire choix pour toutes les parties sauf le Real, Jamais ENdrick ne parviendra a s'imposer en PL

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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