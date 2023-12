TV ‍: Le Havre - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Leader de Ligue 1 mais en légère difficulté en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se doit de battre Le Havre pour continuer sa course en tête du championnat.

Quelle heure pour Le Havre – PSG ?

Auteur d’un bon début de saison, avec notamment une série de six victoires de suite en Ligue 1, le club de la capitale française ne veut pas s’arrêter en si bon chemin en championnat. Toujours collé de près par Nice dans la course au titre, le PSG affrontera Le Havre ce dimanche 3 décembre à 13 heures au Stade Océane. L’arbitre de cette rencontre sera Bastien Dechepy.

Sur quelle chaîne suivre Le Havre – PSG ?

Proposé à l’heure chinoise en tout début d’après-midi le dimanche, ce match entre le HAC et le PSG sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain alors que la présentation sera effectuée par Samuel Ollivier et Edouard Cissé.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @samuelollivier, avec Edouard Cissé pic.twitter.com/VCYnC6RkQP — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 1, 2023

Les compos probables de Le Havre – PSG :

Auteur d’un bon début de saison, le promu havrais se classe dans le Top 10 avec 16 points après 13 journées. Bien dans le rythme dans la lutte pour le maintien, sachant que la zone rouge se trouve cinq longueurs derrière, le HAC jouera ce match face au PSG sans aucune pression. Malgré tout, le groupe de Luka Elsner voudra faire au mieux devant son public, sans Ayew (suspendu) ou Gorgelin (blessés).

La compo probable du Havre : Desmas - Sangante, Youte, Lloris - Nego, Kuzyaev, Touré, Operi - Alioui, Bayo, Grandsir.

Tenu en échec par Newcastle en Ligue des Champions cette semaine (1-1), le PSG va tenter de retrouver de la confiance en L1. Pour cela, Paris devra dominer Le Havre. Une rencontre lors de laquelle Luis Enrique devra composer sans Marquinhos, Zaïre-Emery, Nuno Mendes ou Kimpembe.

🆗 Le groupe parisien pour le déplacement 🆚 Le Havre



🔜 #HACPSG pic.twitter.com/gkea1LWWIl — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 2, 2023

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele - Ruiz, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Ramos, Mbappé.