TV : Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 101 nov. , 7:15
parMehdi Lunay
Accroché à Paris mercredi soir alors qu'il possédait trois buts d'avance, l'Olympique Lyonnais tentera de se relancer à Brest. Une formation bretonne en manque de points avant cette affiche de la 11e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Brest - OL ?

Avant d'accueillir le Paris Saint-Germain pour le choc de la 12e journée, l'Olympique Lyonnais doit d'abord négocier un deuxième déplacement en quatre jours. Après le Paris FC, l'OL rend visite à Brest au stade Francis-le-Blé. La rencontre aura lieu ce dimanche 2 novembre à 20h45 pour clôturer la 11e journée de Ligue 1. Clément Turpin arbitrera ce match.

Sur quelle chaîne suivre Brest - OL ?

Même s'il ne constitue pas le choc du week-end, ce Brest-Lyon sera une affiche très intéressante sur le papier. En effet, elle opposera deux équipes qui ont récemment goûté à la coupe d'Europe puisque le SB29 était en Ligue des champions la saison dernière. Un match piège pour l'OL qui n'a gagné que deux fois sur la pelouse brestoise depuis 15 ans. Programmée dimanche soir, cette rencontre sera à suivre sur Ligue1+ avec Xavier Domergue et Benoît Cheyrou, le duo phare de la chaîne, aux commentaires.

Les compos probables de Brest - OL : 

Sans succès depuis 4 matchs avec deux défaites subies dans la semaine contre le PSG (0-3) et au Havre (1-0), le Stade Brestois est en quête urgente de points. 14e avec 9 unités, la formation bretonne n'a plus d'avance sur le barragiste Lorient. Déçu par la prestation de ses hommes en Normandie mercredi, Eric Roy fera sans doute quelques changements par rapport au onze aligné en milieu de semaine.
La compo probable de Brest : Majecki - Lala, Chardonnet, Coulibaly, Locko - Dina Ebimbe, Chotard, Magnetti - Del Castillo, Ajorque, Mboup
Ce match à Brest arrive au cœur d'un programme bien chargé pour Lyon. Il s'agit de la cinquième rencontre sur une série de 7 matchs en 22 jours seulement. L'OL vient de jouer le Paris FC en semaine et retrouvera l'Europe dès la semaine prochaine. Les Lyonnais se rendront à Séville affronter le Betis pour la 4e journée de Ligue Europa. La réception du PSG suivra juste avant la trêve internationale. Dans ce contexte, Paulo Fonseca fera tourner à certains postes clés. Derrière, Hans Hateboer a de grandes chances de démarrer dimanche selon l'aveu même de l'entraîneur portugais.
La compo probable de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Moreira - Satriano

Ligue 1

02 novembre 2025 à 20:45
Brest
20:45
Olympique Lyonnais
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

Loading