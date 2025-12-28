Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME

La Ligue 1 regorge de grands talents qui attirent l’attention des clubs de Premier League. Sunderland souhaite notamment s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi et de Lamine Camara.

Sunderland réalise pour le moment une très belle saison en Premier League. Promu cette année, le club anglais a su tirer parti du dernier mercato estival pour renforcer son effectif. Dans les prochaines semaines, les Black Cats voudront poursuivre sur cette lancée afin d’assurer leur maintien dans l’élite sur le long terme. Sunderland a plusieurs pistes en tête et, comme souvent, les profils évoluant en Ligue 1 suscitent un vif intérêt. Ainsi, le club de Premier League pourrait prochainement recruter deux pépites de la Ligue des Talents.

Sunderland a deux nouvelles cibles en Ligue 1

Selon les informations de Team Talk, Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Lamine Camara (AS Monaco) sont en effet dans le viseur des Black Cats. Si les Anglais veulent concrétiser ces dossiers, il faudra sortir le portefeuille. Ayyoub Bouaddi vient de prolonger son contrat chez les Dogues jusqu’en juin 2029 et est estimé à près de 50 millions d’euros. Pour sa part, Monaco a besoin de réaliser des ventes et évalue Lamine Camara à 30 millions d’euros. Une enveloppe totale à 80 ME tout de même.

À noter que Matteo Guendouzi figure également sur le radar de Sunderland. L’ancien joueur de l’OM souhaite quitter la Lazio et connaît déjà la Premier League pour y avoir évolué avec Arsenal. Il pourrait ainsi débarquer dès cet hiver lors du mercato. Bouaddi et Camara, eux, sont plutôt des cibles pour l’été prochain. Reste à savoir si la destination séduira les deux joueurs, alors que Sunderland aura probablement du mal à se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison. Par le passé, les Black Cats avaient déjà réussi à convaincre d’autres joueurs passés par la France, comme Nordi Mukiele, Habib Diarra ou encore Timothée Pembélé.