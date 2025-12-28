ICONSPORT_272604_0138
Ayyoub Bouaddi

Sunderland fait ses courses en L1, des grosses surprises à 80 ME

Ligue 128 déc. , 21:30
parHadrien Rivayrand
0
La Ligue 1 regorge de grands talents qui attirent l’attention des clubs de Premier League. Sunderland souhaite notamment s’attacher les services d’Ayyoub Bouaddi et de Lamine Camara.
Sunderland réalise pour le moment une très belle saison en Premier League. Promu cette année, le club anglais a su tirer parti du dernier mercato estival pour renforcer son effectif. Dans les prochaines semaines, les Black Cats voudront poursuivre sur cette lancée afin d’assurer leur maintien dans l’élite sur le long terme. Sunderland a plusieurs pistes en tête et, comme souvent, les profils évoluant en Ligue 1 suscitent un vif intérêt. Ainsi, le club de Premier League pourrait prochainement recruter deux pépites de la Ligue des Talents.

Sunderland a deux nouvelles cibles en Ligue 1 

Selon les informations de Team Talk, Ayyoub Bouaddi (LOSC) et Lamine Camara (AS Monaco) sont en effet dans le viseur des Black Cats. Si les Anglais veulent concrétiser ces dossiers, il faudra sortir le portefeuille. Ayyoub Bouaddi vient de prolonger son contrat chez les Dogues jusqu’en juin 2029 et est estimé à près de 50 millions d’euros. Pour sa part, Monaco a besoin de réaliser des ventes et évalue Lamine Camara à 30 millions d’euros. Une enveloppe totale à 80 ME tout de même.

Lire aussi

France ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menaceFrance ou Maroc pour Bouaddi, le LOSC menace
À noter que Matteo Guendouzi figure également sur le radar de Sunderland. L’ancien joueur de l’OM souhaite quitter la Lazio et connaît déjà la Premier League pour y avoir évolué avec Arsenal. Il pourrait ainsi débarquer dès cet hiver lors du mercato. Bouaddi et Camara, eux, sont plutôt des cibles pour l’été prochain. Reste à savoir si la destination séduira les deux joueurs, alors que Sunderland aura probablement du mal à se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison. Par le passé, les Black Cats avaient déjà réussi à convaincre d’autres joueurs passés par la France, comme Nordi Mukiele, Habib Diarra ou encore Timothée Pembélé.
0
Derniers commentaires

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Tu t'en souviens néanmoins. Je dis juste qu'un cas est vrai indéfiniment et que l'autre a une forte probabilité de ne plus l'être à l'avenir. De ce fait, le "à jamais" est forcément faux.

PSG : Marquinhos prend une décision radicale

J’aime ce joueur… et je suis lyonnais.

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Avant on pouvait les ignorer, mais maintenant même s'ils sont signalés, il ne se passe rien.Ça ne donne pas envie de venir de faire des commentaires. Heureusement on peut aussi croiser des personnes comme toi. Suffisamment intelligente pour dépasser les rivalités de clubs. Avec qui on peut discuter. Je te remercie pour tes vœux. Je te souhaite également une très bonne année Doug. Mais j'espère bien te revoir sur ce site ;)

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Inter-Psg match acheté

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Du vrai football ? Avec le nombre d'erreurs d'arbitrage (la main de Maradona ou celle de Vatta avec Benfica face a l'OM en 90?). La corruption à l'époque (affaire OM-VA)... Tu trouves ça mieux? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

