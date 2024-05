Stéphanie Frappart soutenue par le Syndicat des arbitres français

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Désignée pour arbitrer la finale de la Coupe de Grèce, Stéphanie Frappart a quitté la pelouse sous la protection des policiers, des joueurs et des dirigeants de l'Aris Salonique voulant s'expliquer avec l'arbitre française. Son syndicat crie au scandale.

Du côté du syndicat des arbitres français de l'élite (SAFE), on a été choqué des images vues ce week-end, Stéphanie Frappart quittant la pelouse du stade grec entourée de policiers afin d'éviter la colère de l'Aris Salonique, dont elle avait expulsé deux joueurs face au Panathinaïkos. Pour les représentants du SAFE, tout cela est honteux, car Stéphanie Frappart a réalisé un bon match, le syndicat se plaignant aussi des commentaires venus de France sur les réseaux sociaux, l'arbitre française étant critiquée pour une saison qui n'a pas été à la hauteur de son statut.

Les images et les commentaires qui circulent depuis samedi sur les réseaux sociaux oublient de dire l’essentiel : Stéphanie FRAPPART et son équipe ont réalisé une excellente prestation en finale de la Coupe de Grèce. 1/8 ⬇️ pic.twitter.com/QJV95N1jqO — SAFE (@ArbitresSAFE) May 27, 2024

« Les images et les commentaires qui circulent depuis samedi sur les réseaux sociaux oublient de dire l’essentiel : Stéphanie Frappart et son équipe ont réalisé une excellente prestation en finale de la Coupe de Grèce. Si les comportements de l’équipe perdante à la fin du match sont indignes des valeurs du football, les amoureux de notre sport peuvent être rassurés : tout s’est bien passé ensuite pour l’équipe arbitrale. Les arbitres français ont été désignés sur demande de la Fédération de Grèce pour une totale neutralité, pour un match tenu à huit-clos. Sans refaire le fil du match, 4 décisions importantes ont été prises et bien prises (toutes contrôlées et validées par la VAR) : 3 exclusions et le but au bout du temps additionnel décompté pour de nombreux arrêts de jeu. Que lui reprocher ? D’avoir fait son travail dans un contexte houleux, avec impartialité. Désolé Monsieur Theodoros Karypidis, Messieurs les dirigeants ou joueurs de l’Aris Salonique, peut-être vous êtes-vous senti pousser des ailes. Quelle image pour notre football, pour les jeunes joueurs dans le monde entier, car les images circulent ! De telles attitudes montrent une nouvelle fois l’irrespect le plus total et la négligence la plus absurde à l’égard de la fonction d’arbitre, et la partialité des acteurs de ce match. Il y a encore beaucoup de travail », fait remarquer le SAFE.