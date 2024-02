Sage et Gasset sauvent l’OL et l’OM, le roi de la provocation se régale

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Pour sa première sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a décroché une victoire capitale en barrage retour de l’Europa League. Une mission sauvetage qui, à l’instar de celle de Pierre Sage à l’OL, débute bien.

Pour son premier match à la tête de l’Olympique de Marseille en lieu et place de Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset a décroché une victoire précieuse contre le Shakhtar Donetsk. De quoi parfaitement démarrer l’aventure marseillaise pour le technicien de 70 ans, démissionnaire de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire il y a tout juste trois semaines. Ces dernières années, les grosses écuries de Ligue 1 ont beaucoup misé sur des coachs étrangers que ce soit Marseille avec Gennaro Gattuso ou Lyon avec Fabio Grosso. Mais en cette année 2024, les deux Olympiques se sont tournés vers des techniciens français afin d’entamer une mission sauvetage.

Celle-ci a parfaitement démarré à l’OL avec les bons résultats de Pierre Sage, qui a sorti Lyon de la zone rouge. L’opération commando de Jean-Louis Gasset à Marseille a également démarré du bon pied. De quoi faire jubiler un certain Raymond Domenech, consultant pour la Chaîne L’Equipe mais surtout président du syndicat des entraîneurs français et qui est toujours là pour souligner lorsque les coachs français font mieux que les coachs étrangers. « Enfin un OM à son niveau. Est ce que l’arrivée de JL GASSET aurait les mêmes effets que celle de P Sage à l’OL ? Je dis ça je dis rien » a publié Raymond Domenech, d’un ton moqueur pour les prédécesseurs de Jean-Louis Gasset et de Pierre Sage sur les bancs de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. En attendant, il n’est pas contestable de dire que Marseille a fait l’un de ses meilleurs matchs de la saison jeudi soir contre le Shakhtar Donetsk… avec Jean-Louis Gasset sur le banc. Un homme qui, selon le règlement de l'organisme de Raymond Domenech, ne devrait pas entrainer en France puisqu'il a dépassé la limite d'âge fixée, qui est de 65 ans.