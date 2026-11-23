L2 : Nantes bat Grenoble et se donne de l'air
13e journée de Ligue 2
La Beaujoire
Nantes bat Grenoble : 1 but à 0
But pour Nantes : Perrin (48e)
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Derniers commentaires
Un ancien défenseur de l'OL à l'OM, la folle idée
Il est parti libre, mais l'OL a gardé 50 % sur un éventuel futur transfert. https://uploads.disquscdn.com/images/ebedcc878a9dcce78fd891741348d5b8106ce6cf9e83d440b009dacd30d52813.png
OL : Openda prêté dès son retour de Lyon
Foot01 continue à faire les poubelles. Mdr
Relégué au second plan, Courtois accuse Mbappé
Il parait que même le Père Noël se plaint d'être dans l'ombre de Kylian Mbappé. Si ! Si !... Mdr
Le Paris FC deuxième, Di Meco s'inquiète pour le foot français
Tu parles de toi-même là.
Le Paris FC deuxième, Di Meco s'inquiète pour le foot français
Dit... celui qui a le QI d'un poisson rouge. ^^
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
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|11
|4
|2
|5
|18
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|2
|14
|11
|3
|5
|3
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|1
|11
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|2
|5
|4
|15
|21
|-6
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|11
|3
|2
|6
|10
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|-8
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|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15