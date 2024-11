PSG-Toulouse ‍: DAZN lance son nouveau consultant d'entrée

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Avec le départ de Patrick Vieira, DAZN a trouvé un nouvel homme fort pour apporter son expertise technique. Ce sera Zoumana Camara, et dès le match de ce vendredi entre le PSG et le TFC.

Fin de trêve internationale ce vendredi avec la reprise du championnat de Ligue 1. Le premier match de cette 12e journée opposera le PSG à Toulouse, et il y aura une nouveauté pour l’occasion sur les antennes de DAZN. La plateforme britannique a en effet perdu l’un de ses consultants vedettes ces derniers jours, puisque Patrick Vieira a répondu à l’appel du Genoa pour essayer de sauver la formation italienne de la relégation en Serie B. C’est le lot des consultants, qui sont souvent des techniciens en recherche d’un nouveau job, et peuvent donc quitter le plateau à tout moment. Mais DAZN ne perdra pas de temps puisque le diffuseur de la Ligue 1 a sollicité Zoumana Camara.

Un autre consultant ciblé après Camara

L’ancien défenseur du PSG, qui a pendant longtemps été entraineur des jeunes, mais souhaitait franchir un cap cet été et s’est proposé pour trouver un banc de touche. Cela n’a pas été le cas et Camara va être aux commentaires de son ancienne équipe dès ce vendredi, preuve que DAZN souhaite le mettre directement dans le bain. Cela n’empêche pas la plateforme sportive de chercher également un autre consultant pour remplacer sur le long terme Patrick Vieira, ce que Camara ne pourra peut-être pas faire chaque week-end. L’Equipe précise que les contacts ont été nombreux pour s’offrir une nouvelle tête pour donner son expertise en plateau, et qu’une annonce devrait être prochainement effectuée en ce sens.