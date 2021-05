PSG-Monaco en finale, quelles places seront européennes ?

Dans : Ligue 1.

On connaît désormais l'affiche de la finale de la Coupe de France qui opposera le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco le mercredi 19 mai au Stade de France. Dans la bataille pour les places européennes en Ligue 1 on y voit désormais plus clair.

S’il y a une vraie bataille pour le podium de la Ligue 1, c’est également le cas pour les accessits puisque l’Olympique de Marseille, le RC Lens et le Stade Rennais sont à la lutte pour un ticket européen. Et désormais c’est officiel, grâce à la qualification du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco pour la finale de la Coupe de France, alors que ces deux clubs ont déjà la certitude de jouer une coupe européenne (Ligue des champions ou Europa League), non seulement la cinquième place au classement de L1 offrira une place directe pour la phase de poules de l’Europa League, le ticket initialement prévu pour le vainqueur de la Coupe de France. Mais, en plus le sixième de Ligue 1 disputera de son côté les barrages de la toute nouvelle Ligue Europa Conférence.

Si l’on regarde le classement actuel, qui peut évidemment encore changer puisqu’il reste deux journées de Championnat, Lille et le PSG joueraient la Ligue des champions, Monaco disputerait le 3e tour préliminaire de cette même C1, sauf si Manchester United bat Villarreal en finale de l'Europa League. Ensuite l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille joueraient l’Europa League, tandis que Lens serait qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence, le Stade Rennais n’ayant plus que ses yeux pour pleurer. Mais bien évidemment, tout cela peut encore changer puisque les trois clubs concernés se tiennent en un point.