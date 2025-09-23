ICONSPORT_271638_0185
Emerson et Warren Zaïre-Emery

OM-PSG : Pierre Ménès ne félicite pas Marseille

Ligue 1
par Corentin Facy
L’OM a enfin réussi à faire tomber le PSG, lundi soir au Vélodrome (1-0). Mais pour Pierre Ménès, ce résultat est presque uniquement la conséquence des nombreux absents dans les rangs parisiens.
L’Olympique de Marseille tient enfin son match référence face au Paris Saint-Germain. Lundi soir dans un Vélodrome plein et bouillant, l’équipe de Roberto De Zerbi l’a emporté face au champion d’Europe en titre (1-0). Une victoire obtenue grâce à un pressing tout-terrain en première mi-temps puis une solidité défensive à toute épreuve après le repos. Dans son débrief publié sur YouTube, Pierre Ménès a néanmoins souligné un élément principal pour justifier la victoire de l’OM contre le PSG. Selon le journaliste de Canal+, ce succès a été rendu possible pour la simple et unique raison que Paris était amputé de quatre joueurs majeurs, à savoir Dembélé, Doué, Barcola et Joao Neves.
Avec tous ces joueurs sur le carreau, il était trop difficile pour le PSG et Luis Enrique de tenir le choc dans un tel sommet de la Ligue 1 aux yeux de notre confrère. « Cette fois, l’OM n’était pas résigné face au PSG et pour cause, ils ont quand même joué, on ne va pas dire contre un demi-PSG mais quand même pas loin. On est obligé de parler des absences parisiennes car elles sont fondamentales. Quand il manque Dembélé, Doué, Barcola et Neves, c’est évident que ce n’est pas la même équipe, ce n’est pas le même rendement et ce n’est pas le même danger offensif » juge Pierre Ménès, avant de conclure.

« Surtout, ça a obligé Luis Enrique à changer son dispositif en jouant en 3-5-2 et ça a eu pour conséquence de déplacer Marquinhos dans une zone où il est bien moins à l’aise. Hakimi et Nuno Mendes ont été perturbés de jouer plus haut. Au début du match, on avait l’impression que tous ces joueurs jouaient ensemble pour la première fois alors que l'on sait qu’ils ont des automatismes fous » analyse Pierre Ménès, pour qui cette victoire marseillaise tient plus sur les absences du PSG que sur ce que l’OM a mis en place pour réussir à l’emporter. Reste que malgré plusieurs absences notables, déjà, le PSG avait fait très forte impression contre l’Atalanta six jours plus tôt en Ligue des Champions. L’OM ne boudera donc pas son plaisir de l’avoir emporté et cela peu importe les forces en présence dans le camp de son rival.
