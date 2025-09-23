ICONSPORT_271025_0557
Lucas Chevalier

Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma

PSG23 sept. , 10:00
parCorentin Facy
Lucas Chevalier a disputé lundi soir son premier Classique face à l’OM sous les couleurs du PSG. Le gardien de l’équipe de France, fautif sur le seul but du match inscrit par Nayef Aguerd, s’en souviendra.
Invaincu au Vélodrome depuis 14 ans en championnat, le Paris Saint-Germain a chuté face à l’Olympique de Marseille lundi soir (1-0). A cette occasion, Lucas Chevalier disputait le premier Classique de sa carrière. Débarqué en provenance de Lille pour succéder à un Gianluigi Donnarumma poussé dehors, le gardien n°2 de l’équipe de France s’en souviendra longtemps. Les supporters parisiens aussi, puisque l’ancien gardien du LOSC a commis une erreur d’appréciation en manquant sa sortie sur le but inscrit par Nayef Aguerd au bout de cinq minutes.
Une boulette qui lui vaut logiquement la terrible note de 3/10 dans Le Parisien au lendemain du match. « Si le portier avait hâte de découvrir l’atmosphère d’un Clasico, il imaginait sûrement marquer les esprits différemment. Le Français est totalement coupable sur l’ouverture du score d’Aguerd (5e) où il est l’auteur d’une grosse erreur d’appréciation avec une sortie à retardement et manquée » déplore le quotidien régional. Sur les réseaux sociaux, les critiques sont également tombées de tous les côtés à l’encontre de Lucas Chevalier. « Entre la sortie de Chevalier et Pedri pas dans le top 10 du Ballon d'or je ne sais pas ce qui me choque le plus » poste avec ironie le journaliste Florian Gazan. Lui aussi dans l’ironie et l’humour noir, Sofiane Zouaoui du Winamax FC y va de sa petite remarque.

Lire aussi

OM-PSG : Chevalier se troue, Marseille ouvre le scoreOM-PSG : Chevalier se troue, Marseille ouvre le score
« Lucas Chevalier présent à la cérémonie du Ballon d’Or » a-t-il publié, sous-entendant que le gardien du PSG n’avait pas la tête au Vélodrome au moment de sa sortie totalement manquée. Suivi par plus de 45.000 sympathisants du PSG, Mathieu Faure a également du mal à digérer cette énorme boulette du néo-gardien parisien. « La sortie de Chevalier. Même 45 minutes après elle me hante » a-t-il publié.
Sur les réseaux sociaux, les supporters parisiens sont de leur côté nombreux à regretter le départ de Gianluigi Donnarumma et plus encore après le premier Classique totalement manqué par Lucas Chevalier. Il faudra attendre encore un peu pour affirmer que Luis Enrique s’est trompé en poussant son gardien italien vers la sortie et en misant sur le Français de 23 ans pour le remplacer. Mais avec ce OM-PSG raté, Lucas Chevalier s’est assurément tiré une balle dans le pied. 
Derniers commentaires

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

ou pas

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Alors il faut beau aujourd en Alsace ??? Grillé le mytho .😂🤣

OM : Roberto De Zerbi crache sur le PSG

Le marseillais d Alsace 😂🤣

L1 : L'OM réalise l'exploit face au PSG

mec je m'en tape de ce que tu penses depuis le temps tu devrais le savoir je commente ou je veut quand je veut que ce soit maintenant ou ds 5 ans tu captes la pleureuse tu seras peut etre interressant quand tu parleras foot et pas stats ou classement en bois ou faire ta pleureuse!! on le voit encore hier soir ou tu peste contre des hors jeu flagrant

Chevalier boulet du Classique, le PSG pleure Donnarumma

C'est le métier qui rentre, il progressera.

