OM-OL ‍: Bertrand Latour ne mise pas un centime sur Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’OL débarque au Vélodrome avec une étiquette d’outsider ce mercredi soir pour défier l’OM. Bertrand Latour ne croit d’ailleurs pas beaucoup aux chances de Lyon et mise sur une victoire de Marseille au Vélodrome.

Porté par deux victoires consécutives face à l’Ajax puis Rennes, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais ce mercredi soir au Vélodrome. Un match en retard très attendu après les incidents que tout le monde a en tête. Sportivement, les Gones ne se sont pas redressés depuis la date initiale du match tandis qu’à Marseille, les résultats sont restés très mitigés avant de connaitre une nette amélioration la semaine passée grâce aux succès en Europa League puis en Ligue 1 contre Rennes. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, Bertrand Latour a évoqué ce choc au Vélodrome et a tenté de répondre à la question « Est-ce le bon moment de défier l’OM pour l’OL » ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

La réponse est clairement NON selon Bertrand Latour, qui ne mise pas un centime sur l’équipe de Pierre Lage face aux coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ce mercredi soir au Vélodrome. « Je pense que ce n’est pas le bon moment pour l’OL d’affronter l’OM car c’est une équipe en grande difficulté qui n’a gagné qu’un seul match cette saison. Je ne leur vois pas de terrain favorable aux Lyonnais en ce moment, peut-être à domicile contre une équipe de niveau inférieur mais pour le reste, je ne leur vois pas de bon rendez-vous. D’autant que Marseille est en confiance et a livré un match référence contre Rennes » a analysé Bertrand Latour dans L’Equipe de Choc au cœur d’un débat avec Pierre Bouby, avant de poursuivre au sujet de la forme des joueurs de l’Olympique de Marseille.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« L’OM en pleine confiance contre un adversaire qui n’a gagné qu’un seul match cette saison et à onze contre dix, ça ne me parait vraiment pas être un terrain de jeu extrêmement favorable pour l’OL. Lyon n’a rien à perdre ? Je ne suis pas d’accord, ils ont à perdre trois points, il y a l’avenir d’un club qui est en jeu. Ce n’est pas un match bonus, c’est un match du championnat et un match particulier pour les deux clubs. Tout Marseille attend que l’OM tape l’OL avec l’appui de tout le public » a analysé l’ancien journaliste de RTL, qui ne croit pas que Lyon soit capable de faire tomber Marseille ce mercredi. Réponse sur les coups de 23 heures après une rencontre que les supporters des deux clubs attendent avec beaucoup d’impatience.